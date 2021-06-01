Бары и клубы Патонга просят разрешить им открыться

Развлекательный бизнес Патонга обратился к властям с запросом на открытие, чтобы успеть подготовиться к приему зарубежных туристов в рамках стартующего 1 июля проекта Phuket Sandbox. Все бары и клубы острова остаются закрытыми с 9 апреля и июньское смягчение коронавирусных запретов их не коснулось.

Новости Пхукета

1 Июня 2021, 04:54 PM

Бары и клубы Пхукета были закрыты еще в апреле и до сих пор не могут работать. Фото: PR Phuket

Запрос был формально подан в ходе встречи представителей туристического бизнеса и смежных отраслей с властями 31 мая. От лица органов власти старшим представителем был вице-губернатор Викром Джактхи.

Обосновывая запрос, президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат заверил, что бары и клубы Бангла-Роуд готовы обеспечить защиту посетителей и персонала от коронавируса.

«Мы установим контрольные пункты на входах на Бангла-Роуд. Персонал будет вакцинирован. Не привитые сотрудники не будут допускаться к работе», – заявил господин Крыасомбат.

«Операторы развлекательного бизнеса закупили термометры для контроля температуры тела на входе в свои заведения. Более 90% сотрудников вакцинированы», – добавил он.

Глава РЕВА также подчеркнул, что бары и клубы с радостью реализуют и любые другие меры защиты, которые предпишет им пхукетский офис Минздрава (РРНО).

Свои пожелания высказали также представители отельного бизнеса и транспортной сферы. В частности, отельеры считают необходимым, чтобы Пхукет принимал только туристов, имеющих страховку с покрытием в 50 тыс. долл. Кроме того, операторы гостиниц хотели бы, чтобы власти цифровизировали процесс информирования районных властей о постояльцах.

В свою очередь представители транспортного бизнеса озвучили просьбу об организации бесплатного технического осмотра транспорта и выделении льготных кредитов на ремонт техники, долгое время стоявшей без дела.

После совещания вице-губернатор Викром Джактхи заявил прессе, что льготные кредиты для подготовки к 1 июля нужны большинству представителей турбизнеса и смежных отраслей.

Как отметил вице-губернатор, собранная в ходе встречи информация и полученные от бизнеса запросы будут переданы на рассмотрение Центру по администрированию в условиях COVID-19 и кабинету министров.





