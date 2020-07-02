Бары и клубы Патонга попросили правительство о помощи

В течение всего дня 1 июля бары и клубы Патонга были заняты последними приготовления к открытию после многомесячного запрета на работу из пандемии коронавируса. Впрочем, президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравита Крыасомбата в этот момент на острове не было. Вместе с главой Pisona Group и бывшим сыном мэра Патонга Причавутом «Прабом» Кисином он выступал перед постоянным парламентским комитетом по туризму в Бангкоке.

Таньялак Сакут

2 Июля 2020, 06:49 PM

Развлекательный бизнес Патонга выступил перед постоянным парламентским комитетом по туризму.

Виравит Крыасомбат и Праб Кисин прибыли в столицу, чтобы лично передать профильному комитету (а через него правительству) письменную просьбу об оказании помощи и поддержки развлекательным заведениям и их сотрудникам. С начала апреля по 1 июля бары и клубы были закрыты, теперь им разрешено возобновить прием посетителей, но в отсутствие туристов рассчитывать на значительное число клиентов явно не приходится.

Как и в прежних обращениях, развлекательный бизнес просит поддержки по целом ряду направлений, включая облегченные доступ к заемным средствам, помощь в урегулировании вопросов по арендной плате, льготы на коммунальные услуги. Также в письме, которое было вручено постоянному парламентскому комитету по туризму, нашлось время и о главной просьбе многих лет – разрешить ночным заведениям работать непосредственно в ночные часы.

Основных пунктов в текущей версии обращения восемь:

Помочь в урегулировании вопросов с арендной платой, с тем чтобы в расчет принималось реальное положение дел, а не только буква контракта. Освободить бизнес от оплаты счетов за воду и электричества в течение первых трех месяцев работы или предоставить отсрочку по оплате счетов. Временно освободить операторов развлекательного бизнеса от уплаты налогов. Увеличить объем помощи рядовым сотрудникам баров и клубов, пострадавших от коронавирусного кризиса. Продлить разрешенные часы работы развлекательных заведений до 4:00 утра. Продвигать Патонг как «Город делового (MICE) и спортивного туризма», чтобы привлекать туристов в течение всего года. Выделить фонд средств на экономическое развитие малого и среднего бизнеса в Патонге. Установить термосканеры на входе в развлекательные заведения с целью повысить уверенность туристов в их безопасности при посещении подобных мест в Патонге.

«Презентация запроса перед лицом постоянного парламентского комитета по туризму состоялась в 13:00 среды, 1 июля. Все прошло очень хорошо», – заявил господин Крыасомбат в беседе с The Phuket News.

«Член парламента от Пхукета Натти Тхинсакху также присутствовал на презентации. Ему также был формально вручен тот же запрос, и он пообещал содействовать в скорейшей передаче его правительству. Мы встретились и с лидером оппозиционной партии Seri Ruam Thai Party Сериписутхом Темияваветом, который также пообещал, что он будет содействовать. Я заново свяжусь с ними обоими на следующей неделе», – добавил глава РЕВА.

Корреспондент The Phuket News беседовал с господином Крыасомбатом в четверг, 2 июля, и на тот момент он по-прежнему не имел в своем распоряжении полного списка требований к развлекательным заведениям, желающим возобновить работу в условиях новой нормальности. В прочем, в тот момент господин Крыасомбат не считал получение этого списка приоритетом.

«В ходе выступления перед парламентском комитете я фокусировался только на нашем запросе, не на эпидемиологических требованиях. Мы, РЕВА, так до сих пор и не принимали участия ни в каких обсуждениях новых правил. И я до сих пор не видел никакого официального приказа о том, какие требования нам нужно выполнять», – заявил господин Крыасомбат.

В итоге бары и клубы Патонга открылись без получения какого-либо свода правил. Впрочем, официальные лица, проводившие проверку на Бангла-Роуд 1 июля, остались довольны тем, какие меры приняли развлекательные заведения.