Бары и клубы Патонга не будут работать 26 октября

Развлекательные заведения Патонга не будут работать в день Королевской кремации.

25 Октября 2017 18:22:16

Фото: Таньялак Сакут

О том, что клубы и бары Патонга будут закрыты 26 октября, корреспонденту «Новостей Пхукета» сообщил президент Ассоциации развлекательного бизнеса Патонга (РЕВА) Виравит Крыасомбат.

«В четверг, 26 октября, каждый из нас будет отдавать дань уважения Королю Пхумипону Адульядету», – заявил господин Крыасомбат.

По его словам, у членов РЕВА нет разногласий по соответствующему вопросу.

«Завтра, 26 октября, все заведения будут закрыты и откроются только во второй половине дня 27 октября», – добавил он.

Что касается кафе и ресторанов при гостиницах, то здесь менеджмент каждого отеля будет принимать решение сам.