Бары и клубы Бангла-Роуд снова проверили на пожарную безопасность

Во вторник, 9 августа, власти Патонга провели новую инспекцию на Bangla Rd., проверив соблюдение мер пожарной безопасности в развлекательных заведениях на популярной туристической улице.

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Участие в инспекции приняли представители муниципалитета Патонга во главе с мэром Чалермсаком Манисри, а также сотрудники отделения Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) в Патонге, представители полиции и других официальных структур.

Как отметила PR-служба муниципалитета, власти проверяли «меры безопасности в развлекательных заведениях на Bangla Rd. с акцентом на системы противопожарной безопасности».

Также особое внимание уделялось тому, чтобы в барах и клубах были указатели, по которым в случае пожара можно быстро найти выход и покинуть заведение; наличие самих пожарных выходов; наличие оборудования для тушения огня; системы освещения в зданиях.

Напомним, что проверки пожарной безопасности в ночных заведениях начали активно проводиться после пожара в пабе Mountain B в Чонбури, который загорелся ночью 5 августа. В момент возгорания в заведении находились около 100 человек, 16 из них погибли, еще более 30 получили травмы различных степеней тяжести.

В Mountain B, как установили официальные лица, было несколько выходов. Кроме главного входа было несколько служебных дверей, но ими, по всей видимости, мало кто воспользовался, если воспользовался вообще хоть кто-то.