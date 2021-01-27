Барам Пхукета разрешили вернуться к обычным часам работы

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу отменил приказ, запрещавший барам и клубам работать после полуночи. Таким образов развлекательные заведения могут вернуться к обычному (предписанному законом) режиму.

Новости Пхукета

27 Января 2021, 10:26 AM

Фото: Phuket PR Department

Также, согласно распоряжению от 26 января, рестораны и другие заведения общепита могут восстановить привычный режим продажи алкоголя.

«Поскольку ситуация с COVID-19 на Пхукете улучшилась, и новых случаев заболевания не выявляется, комитет по эпидемиологии принял решение отменить запрет на продажу алкоголя в позднее время суток для поддержки пхукетской экономики», – говорится в распоряжении губернатора.

При этом в силе остаются все введенные ранее ограничения, включая запрет на танцы в барах и ресторанах, а также запрет на подачу спиртных напитков в емкостях для общего пользования.

Нарушителям распоряжения грозит привлечение к ответственности по статьям 51 и 52 Закона о контагенозных заболеваниях (Communicable Diseases Act).

Первая статья предусматривает до 20 тыс. бат штрафа, вторая – до 100 тыс. бат штрафа и/или до года тюрьмы.

Также нарушители могут быть привлечены к ответственности по статье 18 Декрета о чрезвычайной ситуации. Она предусматривает до 40 тыс. бат штрафа и/или до двух лет тюрьмы.

Отметим, что по тайскому законодательству бары, клубы и другие развлекательные заведения в принципе должны закрываться в полночь (кроме заведений, находящихся в пределах выделенных развлекательных зон). Продажа алкоголя после полуночи также запрещена уже существующими законами.