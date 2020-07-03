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Барам и клубам утвердили правила работы

Власти Таиланда утвердили список требований к развлекательным заведениям в условиях «новой нормальности». Озвученные ранее 22 пункта были скорректированы, но основные положения остались в силе. При этом не исполнение требований грозит заведению приостановкой работы вплоть до окончания действия Декрета о чрезвычайной ситуации.

Кхунанья Ванчавет

3 Июля 2020, 02:38 PM
Ночные заведения Патонга возобновили работу 1 июля. Тогда же на Бангла-Роуд прошла первая проверка соблюдения мер безопасности в барах и клубах. Фото: Муниципалитет Патонга

Ночные заведения Патонга возобновили работу 1 июля. Тогда же на Бангла-Роуд прошла первая проверка соблюдения мер безопасности в барах и клубах. Фото: Муниципалитет Патонга

Приказ со списком требований к развлекательным заведениям был подписан премьер-министром Праютом Чан-Очой во вторник, 30 июня, и вступил в силу на следующий день. Полная версия распоряжения была опубликована в Royal Gazette на тайском языке.

В приказе речь идет обо всех параметрах пятой фазы смягчения локдауна. Часть, касающаяся развлекательные заведений, состоит из трех секций – ключевой секции, списка основных мер по защите от коронавируса и списка дополнительных мер. В каждом из списков – по девять пунктов.

Ключевая секция

Все пабы, бары и развлекательные заведения, включая караоке-бары, должны закрываться в полночь. Остальные точки продажи еды и напитков, такие как рестораны, фудкорты и отели, могут работать после полуночи, но продажа алкоголя должна быть прекращена в полночь.

Основные меры контроля

  1. Поверхности, к которым часто прикасаются люди, а также туалеты, должны проходить регулярную чистку. Мусор должен вывозиться ежедневно

  2. Персонал и посетители должны постоянно носить маски, кроме моментов употребления еды и напитков.

  3. В помещении должна быть организована станция для мытья рук с мылом или обработки антисептическим гелем.

  4. Места для сидения или стояния посетителей должны находиться на расстояние 1 м друг от друга, а столы – в 2 м друг от друга. При установке барьеров между столами их высота должна быть не менее 1,5 м. Расстояние от сцены до ближайшего столика должно быть не менее 2 м, либо сцена должна быть отделена барьером.

  5. Количество посетителей должно контролироваться для недопущения массового скопления людей. Каждый сидящий или стоящий отдельный посетитель должен иметь не менее 4 кв. м личного пространства. Разрешен прием групп посетителей численностью до пяти человек, однако им запрещено объединяться с другими группами или делить с ними столы. Танцы запрещены за исключением выступлений артистов.

  6. В заведениях, включая туалеты и внутренние помещения с кондиционированием, должна быть организована хорошая вентиляция. Фильтры кондиционеров должны проходить частую чистку.

  7. Персонал и посетители должны быть уведомлены о санитарных требованиях, также должна быть налажена проверка соблюдения этих требований. Все поставщики услуг должны соблюдать меры эпидемиологического контроля. Заведение, не соблюдающее данных мер, может быть закрыто.

  8. Все заведения должны быть зарегистрированы и соблюдать предписанные правительством меры эпидемиологической защиты. Владельцы заведений должны проинформировать власти о максимальной вместимости своих точек и дать согласие на проведение проверок в часы работы заведений.

  9. Все входящие и выходящие люди должны регистрироваться, операторы должны принимать меры, чтобы регистрация осуществлялась через указанные властями онлайн-сервисы.

Дополнительные меры

  1. Персонал и посетители заведения должны на входе проходить скрининг на предмет возраста, наличия температуры и кашля, затруднения дыхания, симптомов простуды. При подозрении на заражение необходимо уведомлять соответствующие государственные органы. Допускается периодическая сдача сотрудниками тестов на COVID-19 в соответствии в правительственными рекомендациями.

  2. На входе в заведения должна быть организованная очередь и места для ожидания, где посетители смогут соблюдать дистанцию в 1 м.

  3. Необходимо организовать систему сбора данных посетителях на случай подозрений в заражении одного из посетителей или необходимости тестирования после посещения.

  4. Все промо-кампании запрещены, включая предоставление скидок и работу промоутеров. Посетителям должно быть запрещено проносить в заведения свои спиртные напитки

  5. Персоналу запрещено сидеть за столиками с гостями, петь и танцевать вместе с ними. Посетителям запрещено танцевать на удалении от своих столиков или других посадочных мест. Защита на микрофонах должна заменяться перед каждым использованием.

  6. Запрещено подавать алкогольные напитки в кувшинах, графинах и другой таре, предполагающей совместное использование.

  7. В заведениях должно осуществляться видеонаблюдение, записи должны храниться не менее месяца.  

  8. Операторам необходимо организовать системы онлайн очередей и онлайн регистрации для работы в условиях «новой нормальности» на долгосрочной основе.

  9. Владельцы заведения должны отчитываться о реализации мер эпидемиологического контроля перед соответствующими органами по месту нахождения заведения в соответствии с требованием о сотрудничестве в сфере эпидемиологической безопасности.

Как заявил господин Сирават Криангкрай из подразделения медицинской и санитарной работы при муниципалитете Патонга, нарушителям требований грозит приостановка работы заведений (после двух предупреждений максимум). Заново открыться заведение сможет только после окончания действия Декрета о чрезвычайной ситуации и отмены мер эпидемиологического контроля.

Также господин Криангкрай подчеркнул, что официальные лица намерены регулярно проводить проверки в развлекательных заведениях.

В свою очередь глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу заявил, что у властей есть «серьезные опасения», что именно бары, пабы и клубы могут стать новым источником распространения COVID-19.

«Подобные случаи были за рубежом. Данный сектор связан с высоким риском заражения, и если это произойдет, то это подорвет уверенность людей в системе здравоохранения и их уверенность в нашем бизнесе. Поэтому нам нужен строгий контроль», – заявил господин Сермкэу.

 

 

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