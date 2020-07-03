Барам и клубам утвердили правила работы

Приказ со списком требований к развлекательным заведениям был подписан премьер-министром Праютом Чан-Очой во вторник, 30 июня, и вступил в силу на следующий день. Полная версия распоряжения была опубликована в Royal Gazette на тайском языке.
В приказе речь идет обо всех параметрах пятой фазы смягчения локдауна. Часть, касающаяся развлекательные заведений, состоит из трех секций – ключевой секции, списка основных мер по защите от коронавируса и списка дополнительных мер. В каждом из списков – по девять пунктов.
Ключевая секция
Все пабы, бары и развлекательные заведения, включая караоке-бары, должны закрываться в полночь. Остальные точки продажи еды и напитков, такие как рестораны, фудкорты и отели, могут работать после полуночи, но продажа алкоголя должна быть прекращена в полночь.
Основные меры контроля
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Поверхности, к которым часто прикасаются люди, а также туалеты, должны проходить регулярную чистку. Мусор должен вывозиться ежедневно.
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Персонал и посетители должны постоянно носить маски, кроме моментов употребления еды и напитков.
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В помещении должна быть организована станция для мытья рук с мылом или обработки антисептическим гелем.
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Места для сидения или стояния посетителей должны находиться на расстояние 1 м друг от друга, а столы – в 2 м друг от друга. При установке барьеров между столами их высота должна быть не менее 1,5 м. Расстояние от сцены до ближайшего столика должно быть не менее 2 м, либо сцена должна быть отделена барьером.
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Количество посетителей должно контролироваться для недопущения массового скопления людей. Каждый сидящий или стоящий отдельный посетитель должен иметь не менее 4 кв. м личного пространства. Разрешен прием групп посетителей численностью до пяти человек, однако им запрещено объединяться с другими группами или делить с ними столы. Танцы запрещены за исключением выступлений артистов.
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В заведениях, включая туалеты и внутренние помещения с кондиционированием, должна быть организована хорошая вентиляция. Фильтры кондиционеров должны проходить частую чистку.
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Персонал и посетители должны быть уведомлены о санитарных требованиях, также должна быть налажена проверка соблюдения этих требований. Все поставщики услуг должны соблюдать меры эпидемиологического контроля. Заведение, не соблюдающее данных мер, может быть закрыто.
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Все заведения должны быть зарегистрированы и соблюдать предписанные правительством меры эпидемиологической защиты. Владельцы заведений должны проинформировать власти о максимальной вместимости своих точек и дать согласие на проведение проверок в часы работы заведений.
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Все входящие и выходящие люди должны регистрироваться, операторы должны принимать меры, чтобы регистрация осуществлялась через указанные властями онлайн-сервисы.
Дополнительные меры
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Персонал и посетители заведения должны на входе проходить скрининг на предмет возраста, наличия температуры и кашля, затруднения дыхания, симптомов простуды. При подозрении на заражение необходимо уведомлять соответствующие государственные органы. Допускается периодическая сдача сотрудниками тестов на COVID-19 в соответствии в правительственными рекомендациями.
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На входе в заведения должна быть организованная очередь и места для ожидания, где посетители смогут соблюдать дистанцию в 1 м.
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Необходимо организовать систему сбора данных посетителях на случай подозрений в заражении одного из посетителей или необходимости тестирования после посещения.
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Все промо-кампании запрещены, включая предоставление скидок и работу промоутеров. Посетителям должно быть запрещено проносить в заведения свои спиртные напитки.
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Персоналу запрещено сидеть за столиками с гостями, петь и танцевать вместе с ними. Посетителям запрещено танцевать на удалении от своих столиков или других посадочных мест. Защита на микрофонах должна заменяться перед каждым использованием.
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Запрещено подавать алкогольные напитки в кувшинах, графинах и другой таре, предполагающей совместное использование.
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В заведениях должно осуществляться видеонаблюдение, записи должны храниться не менее месяца.
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Операторам необходимо организовать системы онлайн очередей и онлайн регистрации для работы в условиях «новой нормальности» на долгосрочной основе.
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Владельцы заведения должны отчитываться о реализации мер эпидемиологического контроля перед соответствующими органами по месту нахождения заведения в соответствии с требованием о сотрудничестве в сфере эпидемиологической безопасности.
Как заявил господин Сирават Криангкрай из подразделения медицинской и санитарной работы при муниципалитете Патонга, нарушителям требований грозит приостановка работы заведений (после двух предупреждений максимум). Заново открыться заведение сможет только после окончания действия Декрета о чрезвычайной ситуации и отмены мер эпидемиологического контроля.
Также господин Криангкрай подчеркнул, что официальные лица намерены регулярно проводить проверки в развлекательных заведениях.
В свою очередь глава пхукетского офиса Минздрава (РРНО) Тханит Сермкэу заявил, что у властей есть «серьезные опасения», что именно бары, пабы и клубы могут стать новым источником распространения COVID-19.
«Подобные случаи были за рубежом. Данный сектор связан с высоким риском заражения, и если это произойдет, то это подорвет уверенность людей в системе здравоохранения и их уверенность в нашем бизнесе. Поэтому нам нужен строгий контроль», – заявил господин Сермкэу.