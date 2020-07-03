Барам и клубам утвердили правила работы

Власти Таиланда утвердили список требований к развлекательным заведениям в условиях «новой нормальности». Озвученные ранее 22 пункта были скорректированы, но основные положения остались в силе. При этом не исполнение требований грозит заведению приостановкой работы вплоть до окончания действия Декрета о чрезвычайной ситуации.

Кхунанья Ванчавет

3 Июля 2020, 02:38 PM

Ночные заведения Патонга возобновили работу 1 июля. Тогда же на Бангла-Роуд прошла первая проверка соблюдения мер безопасности в барах и клубах. Фото: Муниципалитет Патонга