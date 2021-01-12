Барам и клубам Пхукета запретили работать после полуночи

Приказ вступил в силу 12 января и останется действительным до 20 числа или до отдельного распоряжения. Основание для новых ограничений – борьба с распространением коронавируса.
Также данный приказ запрещает заведениям общественного питания продавать алкоголь после полуночи.
Нарушителям распоряжения грозит привлечение к ответственности по статьям 51 и 52 Закона о контагенозных заболеваниях (Communicable Diseases Act).
Первая статья предусматривает до 20 тыс. бат штрафа, вторая – до 100 тыс. бат штрафа и/или до года тюрьмы.
Также нарушители могут быть привлечены к ответственности по статье 18 Декрета о чрезвычайной ситуации. Она предусматривает до 40 тыс. бат штрафа и/или до двух лет тюрьмы.
Отметим, что по тайскому законодательству бары, клубы и другие развлекательные заведения в принципе должны закрываться в полночь (кроме заведений, находящихся в пределах выделенных развлекательных зон). Продажа алкоголя после полуночи также запрещена уже существующими законами.