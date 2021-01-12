Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ, запрещающий развлекательным заведениям работать после полуночи.

Новости Пхукета

12 Января 2021, 10:22 AM

Барам и клубам Пхукета запретили работать после полуночи. Фото: Phuketanticovid19

Приказ вступил в силу 12 января и останется действительным до 20 числа или до отдельного распоряжения. Основание для новых ограничений – борьба с распространением коронавируса.

Также данный приказ запрещает заведениям общественного питания продавать алкоголь после полуночи.

Нарушителям распоряжения грозит привлечение к ответственности по статьям 51 и 52 Закона о контагенозных заболеваниях (Communicable Diseases Act).

Первая статья предусматривает до 20 тыс. бат штрафа, вторая – до 100 тыс. бат штрафа и/или до года тюрьмы.

Также нарушители могут быть привлечены к ответственности по статье 18 Декрета о чрезвычайной ситуации. Она предусматривает до 40 тыс. бат штрафа и/или до двух лет тюрьмы.

Отметим, что по тайскому законодательству бары, клубы и другие развлекательные заведения в принципе должны закрываться в полночь (кроме заведений, находящихся в пределах выделенных развлекательных зон). Продажа алкоголя после полуночи также запрещена уже существующими законами.