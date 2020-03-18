Барам и клубам Пхукета предписано закрыться на 14 дней из-за COVID-19

Губернатор Пхукета отдал распоряжение о закрытии развлекательных заведений острова, включая бары и клубы, на 14 дней.

Новости Пхукета

18 Марта 2020, 10:05 AM

Губернатор Пхукета отдал развлекательным заведениям распоряжение закрыться на 14 дней с 18 марта. Фото: Phuket PR Department

Как пояснил губернатор Пхакапхонг Тавипатана, распоряжение было отдано на основании соответствующего решения кабинета министров Таиланда и вступает в силу 18 марта (cм. здесь).

Вместе с барами и клубами закрыться должны спортивные объекты, кинотеатры, салоны массажа, частные и государственные образовательные учреждения, включая международные школы.

Соответствующие ограничения введены в Бангкоке и «окружающих провинциях», добавил губернатор.

Согласно заявлению господина Тавипатаны, те владельцы развлекательного бизнеса, которые считают, что их заведения не должны попасть под запрет на работу, могут напрямую обратиться в офис губернатора.

«Однако у них должны быть веские причины для рассмотрения их конкретных случаев в соответствии с Законом об инфекционных заболеваниях от 2015 года», – заявил губернатор (см. здесь).

«Что касается мер поддержки для тех, кого затронут ограничения, то правительство уже приняло многочисленные меры поддержки, так что власти Пхукета будут реализовывать общенациональные меры поддержки, отдельных мер исключительно для Пхукета не будет», – добавил глава провинции.

По словам губернатора, официальное уведомление о необходимости закрыться на 14 дней будет направлено в 300 пхукетских заведений.

«Другие заведения, подпадающие под определение развлекательных мест, также должны закрыться. Нарушителей предписания ждет наказание в соответствии с Законом об инфекционных заболеваниях», – предупредил Пхакапхонг Тавипатана.

Упомянутый закон предусматривает наказание в размере от месяца до года тюрьмы и/или от 10 тыс. до 100 тыс. бат штрафа в зависимости от статьи. При этом закон одновременно предусматривает возможность выплаты компенсаций, если принимаемые в его рамках меры причинили ущерб физическому лицу или частной собственности.