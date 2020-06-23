Барам и клубам озвучили правила работы

Планируемый список ограничений был озвучен Центром по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) в понедельник, 22 июня. Утвержден документ должен быть в пятницу, 26 числа, когда будет приниматься решение о параметрах пятой фазы смягчения локдауна.
Газета Bangkok Post приводит следующий перечень требований и запретов:
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Количество посетителей должно быть ограничено для соблюдения социального дистанцирования.
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У персонала и посетителей должен проводиться контроль температуры тела.
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На входе в заведения должен иметься санитайзер для обработки рук посетителей.
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Группы посетителей должны насчитывать не более пяти человек.
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На входе в заведения должно быть организовано достаточное пространство для очереди.
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Столы должны находиться на расстоянии 2 м друг от друга или разделены ограничителями.
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Гости должны сидеть на расстоянии не менее 1 м друг от друга.
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В помещениях должна иметься качественная вентиляция.
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Посетителям должно быть запрещено петь и танцевать.
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Подаваемые посетителям меню должны быть одноразовыми.
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Подавать напитки разрешено только в стаканах и бокалах. Подача в бутылках запрещена.
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Персонал должен носить маски и пластиковые щитки для лиц.
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Сцена или зона для выступлений должна быть отделена от зала пластиковым барьером.
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В заведениях должно быть запрещено собираться большими группами, кричать, прогуливаться по залу.
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Выступающие артисты должны носить пластиковые щитки для лиц.
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Гостям должны подавать только индивидуальные столовые приборы.
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Каждые 30-60 минут в помещении должна проводиться уборка.
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Столы, стулья и предметы, к которым часто прикасаются люди, должны проходить ежедневную санитарную обработку.
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Соревнования и различные виды групповой активности запрещены.
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Дартс, бильярд и другие барные игры запрещены.
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В зонах для курения должно соблюдаться социальное дистанцирование.
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Промоутерам различное продукции запрещено подсаживаться к посетителям.
Предложенный список правил предсказуемо вызвал вопросы у операторов развлекательных заведений. В частности, бизнесмены опасаются, что потенциальные посетители могут просто отказаться от посещения баров и клубов на подобных условиях.
Президент бангкокской Ассоциации развлекательного бизнеса Кхао-Сана Санга Руангваттанакун отметил, что правила для баров и клубов более строгие, нежели для кафе и ресторанов. При этом, как отметил бизнесмен, походы в развлекательное заведение – это одна из первых вещей, от которых отказываются люди, вынужденные экономить.
Господин Руангваттанакун заявил, что у операторов нет выбора, кроме как согласиться с новыми условиями работы, но призвал CCSA рассмотреть возможность смягчения запретов после первой недели работы баров.
Также господин Руангваттанакун напомнил о том, что в Таиланде уже четыре недели не фиксируется ни одного случая локальной передачи коронавируса.