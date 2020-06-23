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Барам и клубам озвучили правила работы

Не успели владельцы баров и ресторанов порадоваться обещанию того, что с 1 июля им будет разрешено работать, как официальные лица анонсировали список ограничений для развлекательных заведений.

Новости Пхукета

23 Июня 2020, 10:49 AM
Барам и клубам озвучили правила работы в «новой нормальности». Фото: Bangkok Post

Барам и клубам озвучили правила работы в «новой нормальности». Фото: Bangkok Post

Планируемый список ограничений был озвучен Центром по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) в понедельник, 22 июня. Утвержден документ должен быть в пятницу, 26 числа, когда будет приниматься решение о параметрах пятой фазы смягчения локдауна.

Газета Bangkok Post приводит следующий перечень требований и запретов:

  1. Количество посетителей должно быть ограничено для соблюдения социального дистанцирования.

  2. У персонала и посетителей должен проводиться контроль температуры тела.

  3. На входе в заведения должен иметься санитайзер для обработки рук посетителей.

  4. Группы посетителей должны насчитывать не более пяти человек.

  5. На входе в заведения должно быть организовано достаточное пространство для очереди.

  6. Столы должны находиться на расстоянии 2 м друг от друга или разделены ограничителями.

  7. Гости должны сидеть на расстоянии не менее 1 м друг от друга.

  8. В помещениях должна иметься качественная вентиляция.

  9. Посетителям должно быть запрещено петь и танцевать.

  10. Подаваемые посетителям меню должны быть одноразовыми.

  11. Подавать напитки разрешено только в стаканах и бокалах. Подача в бутылках запрещена.

  12. Персонал должен носить маски и пластиковые щитки для лиц.

  13. Сцена или зона для выступлений должна быть отделена от зала пластиковым барьером.

  14. В заведениях должно быть запрещено собираться большими группами, кричать, прогуливаться по залу.

  15. Выступающие артисты должны носить пластиковые щитки для лиц.

  16. Гостям должны подавать только индивидуальные столовые приборы.

  17. Каждые 30-60 минут в помещении должна проводиться уборка.

  18. Столы, стулья и предметы, к которым часто прикасаются люди, должны проходить ежедневную санитарную обработку.

  19. Соревнования и различные виды групповой активности запрещены.

  20. Дартс, бильярд и другие барные игры запрещены.

  21. В зонах для курения должно соблюдаться социальное дистанцирование.

  22. Промоутерам различное продукции запрещено подсаживаться к посетителям.

Предложенный список правил предсказуемо вызвал вопросы у операторов развлекательных заведений. В частности, бизнесмены опасаются, что потенциальные посетители могут просто отказаться от посещения баров и клубов на подобных условиях.

Президент бангкокской Ассоциации развлекательного бизнеса Кхао-Сана Санга Руангваттанакун отметил, что правила для баров и клубов более строгие, нежели для кафе и ресторанов. При этом, как отметил бизнесмен, походы в развлекательное заведение – это одна из первых вещей, от которых отказываются люди, вынужденные экономить.

Господин Руангваттанакун заявил, что у операторов нет выбора, кроме как согласиться с новыми условиями работы, но призвал CCSA рассмотреть возможность смягчения запретов после первой недели работы баров.

Также господин Руангваттанакун напомнил о том, что в Таиланде уже четыре недели не фиксируется ни одного случая локальной передачи коронавируса.

 

 

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