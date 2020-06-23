Не успели владельцы баров и ресторанов порадоваться обещанию того, что с 1 июля им будет разрешено работать, как официальные лица анонсировали список ограничений для развлекательных заведений.

Новости Пхукета

23 Июня 2020, 10:49 AM

Барам и клубам озвучили правила работы в «новой нормальности». Фото: Bangkok Post

Планируемый список ограничений был озвучен Центром по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) в понедельник, 22 июня. Утвержден документ должен быть в пятницу, 26 числа, когда будет приниматься решение о параметрах пятой фазы смягчения локдауна.

Газета Bangkok Post приводит следующий перечень требований и запретов:

Количество посетителей должно быть ограничено для соблюдения социального дистанцирования. У персонала и посетителей должен проводиться контроль температуры тела. На входе в заведения должен иметься санитайзер для обработки рук посетителей. Группы посетителей должны насчитывать не более пяти человек. На входе в заведения должно быть организовано достаточное пространство для очереди. Столы должны находиться на расстоянии 2 м друг от друга или разделены ограничителями. Гости должны сидеть на расстоянии не менее 1 м друг от друга. В помещениях должна иметься качественная вентиляция. Посетителям должно быть запрещено петь и танцевать. Подаваемые посетителям меню должны быть одноразовыми. Подавать напитки разрешено только в стаканах и бокалах. Подача в бутылках запрещена. Персонал должен носить маски и пластиковые щитки для лиц. Сцена или зона для выступлений должна быть отделена от зала пластиковым барьером. В заведениях должно быть запрещено собираться большими группами, кричать, прогуливаться по залу. Выступающие артисты должны носить пластиковые щитки для лиц. Гостям должны подавать только индивидуальные столовые приборы. Каждые 30-60 минут в помещении должна проводиться уборка. Столы, стулья и предметы, к которым часто прикасаются люди, должны проходить ежедневную санитарную обработку. Соревнования и различные виды групповой активности запрещены. Дартс, бильярд и другие барные игры запрещены. В зонах для курения должно соблюдаться социальное дистанцирование. Промоутерам различное продукции запрещено подсаживаться к посетителям.

Предложенный список правил предсказуемо вызвал вопросы у операторов развлекательных заведений. В частности, бизнесмены опасаются, что потенциальные посетители могут просто отказаться от посещения баров и клубов на подобных условиях.

Президент бангкокской Ассоциации развлекательного бизнеса Кхао-Сана Санга Руангваттанакун отметил, что правила для баров и клубов более строгие, нежели для кафе и ресторанов. При этом, как отметил бизнесмен, походы в развлекательное заведение – это одна из первых вещей, от которых отказываются люди, вынужденные экономить.

Господин Руангваттанакун заявил, что у операторов нет выбора, кроме как согласиться с новыми условиями работы, но призвал CCSA рассмотреть возможность смягчения запретов после первой недели работы баров.

Также господин Руангваттанакун напомнил о том, что в Таиланде уже четыре недели не фиксируется ни одного случая локальной передачи коронавируса.