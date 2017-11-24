Banyan Tree представила проект Cassia Residences

Сингапурская группа компаний Banyan Tree объявляет о запуске первого в мире Жилого Комплекса Cassia Residences на Пхукете, расположенного всего в нескольких шагах от прекрасного Банг Тао – западного побережья Пхукета с широким песчаным берегом.

24 Ноября 2017 09:57:40

Жилой Комплекс Cassia Residences Phuket, является новой фазой строительства Cassia на Пхукете, квартиры в котором будут продаваться на правах полной собственности. Комплекс расположен в самом сердце Laguna Phuket — лучшего курортного комплекса Азии, в котором имеются поле для гольфа на 18 лунок, великолепные спа-центры, различные виды спорта, шоппинг-центр и более 30 баров и ресторанов.

Cassia Residences – это новый жилой проект в Laguna Phuket, расположенный среди пышной тропической зелени всего в 25 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. В двух (2) малоэтажных зданиях, каждое из которых окружено тропической лагуной, будет расположено 193 квартир.

Стиль Жилого Комплекса Cassia Residences Phuket, учитывает все самые современные требования к комфорту. В первой очереди продаж квартир, мы предлагаем двухкомнатные (75 кв. м) и трехкомнатные (119 кв. м) планировки, включающие в себя гостиную и столовую, которые плавно переходят друг в друга, образуя единое интегрированное открытое пространство.

Laguna Phuket может стать вашим домом в растущем жилом комплексе или местом для уединения и избавления от стрессов повседневной жизни: здесь вы найдете множество возможностей для отдыха, романтики и развлечений. Владельцы могут воспользоваться такими преимуществами курортного комплекса, как услуги перевозки на автобусе-шаттле и лодках.

Начните день с утренней пробежки на пляже. Отпразднуйте важные для вас даты или успехи в бизнесе в любом из 30 ресторанов и баров Laguna Phuket. Проведите выходные на лучшем поле для гольфа в Азии, назначьте свидание на лоне природы или займитесь одним из многочисленных видов водного спорта. Те же, кто желает восстановить здоровье, могут отправиться в омолаживающее путешествие в один из роскошных спа Laguna Phuket.

А в конце восхитительно проведенного дня, владельцы и гости могут быть уверены в том, что их будут ждать высочайшее качество обслуживания и полная безопасность, которые обеспечат спокойствие всей семье.

Благодаря ноу-хау группы компаний Banyan Tree мы смогли совместить в Жилом Комплексе Cassia Residences Phuket удобство курортного отдыха и комфорт современного дома в заботливом окружении прекрасной природы.

Чтобы погрузиться в эту идиллию, мы приглашаем заинтересованных покупателей посетить выставочный образец с двумя спальнями в центре продаж Laguna Lifestyle Hub в Laguna Phuket.

За подробной информацией или организацией личного просмотра обращайтесь по телефону +66 (0) 076 362 333 или по адресу электронной почты cassia@banyantree.com.