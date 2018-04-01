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Банкоматы Сбербанка появятся в Таиланде

То, что долгое временя было популярной шуткой, становится реальностью. Сбербанк устанавливает свои банкоматы в Бангкоке, Паттайе и на Пхукете.

Новости Пхукета

1 Апреля 2018 09:15:07

Фото: Khao Mai Jing Daily
Фото: Khao Mai Jing Daily

Вслед за американским Citibank и китайским ICBC на финансовый рынок Таиланда выходит Сбербанк России. Соответствующую информацию, появившуюся в тайских и русскоязычных СМИ, редакции «Новостей Пхукета» подтвердили два источника, знакомых с ходом проекта.

Двое русскоязычных бизнесменов, участвовавших в конкурсе по выбору объектов для пилотного размещения банкоматов, рассказали, что подавали заявки на установку банкоматов Сбербанка в своих отеле и ресторане соответственно, но дальше первого этапа конкурса не прошли. Сбербанк сделал выбор в пользу других, более крупных партнеров.

«Да, действительно, Сбербанк в начале этого года проводил консультации с местным бизнесом. Они хотели отобрать четыре-пять проходных точек, и если будет спрос, начать расширяться», – заявил собеседник редакции, попросивший не указывать своего имени в газете по причине подписанного соглашения о неразглашении.

На официальном сайте Сбербанка найти пресс-релиз о выходе на тайский рынок не удалось (что не удивительно утром воскресенья, 1 апреля), однако соответствующий документ цитируется в СМИ.

«С 1 Апреля 2018 года в Бангкоке, в Паттайе и на острове Пхукет Сбербанк России вводит в эксплуатацию свои банкоматы, посредством которых туристы и экспаты, проживающие в Королевстве, смогут обналичивать деньги с пластиковой карты Сбербанка России. Данный проект является пилотным, работу банкоматов будут тестировать сотрудники банка и обычные граждане Российской Федерации, которые, в свою очередь, должны будут оценить новый сервис Сбербанка. С учетом их замечаний будут внесены соответствующие корректировки, и аналогичные банкоматы появятся в крупнейших торговых центрах на территории столицы и в других туристических зонах Королевства Таиланд, пользующихся особой популярностью у россиян», – сообщает новостное агентство «ОБС Новости».

В рамках пилотного проекта банкоматы Сбербанка появятся в международном аэропорту Пхукета, в ТЦ Central Festival, в Turtle Village и в пхукетском аквариуме на мысе Панва.

«Обналичивать деньги можно будет уже в это воскресение. Снятие будет происходить в тайских батах по межбанковскому, а не так называемому кросс-курсу. Лимит единоразового снятия наличных – 20 тыс. бат. При этом комиссия за операцию взиматься не будет. На острове Пхукет банкоматы будут работать с 06:00 до 00:00 в тестовом режиме. Впоследствии ожидается установка банкоматов, работающих круглосуточно», – говорится в публикации агентства.

Об установке банкоматов сообщили и тайские СМИ, в частности, издание Khao Mai Jing Daily и сайт Lok Luang, корреспонденты которых обратили внимание на новые АТМ на Пхукете и в Паттайе. В их публикациях упоминание именно Сбербанка отсутствует, однако на фотографиях банкоматы брендированы как устройства старейшего из российских банков.

Отметим, что в настоящий момент в Таиланде представлен целый ряд зарубежных банков, включая американский Citibank, гонконгский HSBC, малайзийский CIMB и китайский ICBC. Большинство отделений зарубежных банков и их банкоматов находятся в Бангкоке.

Финансовые организации Российской Федерации до последнего времени в Королевстве не работали, однако еще в 2015 году Таиланд и Россия приняли решение об углублении финансово-экономического сотрудничества. Пакет договоренностей был подписан во время визита в Таиланда премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В частности, в ходе визита обсуждался переход двух стран на взаиморасчеты в национальных валютах — рублях и батах. На следующий год был подписан новый пакет соглашений, включая договор между банками Kasikorn и «Южный региональный банк».

Кроме того, с 1 января 2018 года Россия присоединилась к международной системе обмена налоговой информацией, что повысило уровень интеграции страны в глобальное финансовое пространство.

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