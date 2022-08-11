Банк Таиланда впервые за несколько лет повысил учетную ставку

В среду, 10 августа, комитет Банка Таиланда по монетарной политике впервые с декабря 2018 года повысил учетную ставку, подняв ее на четверть процентного пункта и таким образом сделав выбор в пользу сдерживания инфляции в ущерб поддержке экономического роста.

Новости Пхукета

11 Августа 2022, 01:27 PM

Уличная торговля на Chakkraphet Rd. в Бангкоке. Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

С мая 2020 года ставка однодневного РЕПО составляла 0,50% и в течение всего коронавирусного кризиса оставалась на этом историческом минимуме. На заседании 10 августа ставка была поднята до 0,75%.

Повышение ставки произошло на фоне стабильно высокой инфляции, которая в июле составила 7,61% год к году при целевом показателе Центробанка – 1-3%. Основным драйвером инфляции были и остаются высокие цены на топливо, стоимость которого заложена в производство практически всей другой продукции.

При этом Университет Торговой палаты Таиланда зафиксировал по итогам июля рост потребительской уверенности, которая поднялась до максимальной за пять месяцев отметки в 42,4 пункта на фоне снятия большей части коронавирусных ограничений и продолжающегося восстановления туризма. Сдерживающим уверенность фактором остается высокая стоимость жизни, объясняющаяся упомянутой выше инфляцией. Специалисты опасаются, что теперь к этому могут добавиться и рост стоимости кредитов в связи с повышением учетной ставки Центробанка.

Агентство Bloomberg отмечает, что Таиланд решился на повышение ключевой ставки позже большинства своих соседей, когда инфляция в стране достигла 14-летнего максимума. До этого Центробанк стабильно держался политики доступных кредитов для бизнеса в целях поддержки экономического развития, по темпам которого Таиланд также отстает от большинства стран региона по причине сильной зависимости от туризма, который особо пострадала во время пандемии, а сейчас вынужден преодолевать последствия конфликта на Украине, ударившего по авиаперевозкам и не только.

Выступая в день повышения ставки, министр финансов Аркхом Термпиттайяпайсит выразил надежду, что коммерческие банки Таиланда не будут спешить повышать собственные ставки по кредитам вслед за повышением ключевой ставки ЦБ, по которой кредитуются сами финансовые организации.

Банки действительно пообещали это сделать еще до заседания комитета по монетарной политике, причем не только государственные, но и коммерческие. Впрочем, последние в большинстве своем говорят, что не знают, как долго смогут удерживать собственные ставки, если Центробанк и дальше продолжит повышать ключевую. В этом году комитет по монетарной политике будет заседать еще дважды: 28 сентября и 30 ноября.

И господин Термпиттайяпайсит, и глава Банка Таиланда Сетхапут Сутхивартнарыпут полагают, что страна сможет справиться с инфляцией при помощи постепенных шагов и, соответственно, ущерба экономическому росту. При этом другие страны Азии действуют более радикально. Государства от Индии до Филиппин уже подняли в этого году ключевую ставку на 100 базовых пунктов и больше в ответ на ужесточение монетарной политики в США.