Банк Таиланда сделал выбор в пользу поддержки роста

Центральный банк Таиланда сделал выбор в пользу поддержки все еще «хрупкого» экономического роста, несмотря на угрозу роста инфляции на фоне множащихся глобальных рисков.

30 Марта 2022, 06:59 PM

Для ЦБ поддержать рост важнее, чем сдержать инфляцию. Фото: PumpkinSky

На заседании 30 марта Комитет по монетарной политики ЦБ Таиланда единогласно проголосовал за сохранение ключевой ставки на уровне 0,5%, на котором она находится с мая 2020 года. Это уже 15 по счету встреча комитета, заканчивающаяся сохранением ставки однодневного РЕПО. Решение полностью совпало с прогнозами аналитиков Bloomberg.

Банк Таиланда заявил, что инфляция в этом году выйдет за пределы таргета на фоне растущих цен на энергоносители и продукты питания. Однако ЦБ планирует удерживать ставку стабильной, фокусируясь на поддержке экономики, восстанавливающейся от удара, нанесенного пандемией, пишет Bangkok Post.

Тайский Центробанк повысил прогноз по росту индекса потребительских цен в 2022 году до 4,9%, притом что еще в декабре прогноз составлял 1,7%, а таргет – 1%-3%.

Также на фоне растущей стоимости импорта нефти и других рисков, связанных со спецоперацией России в Украине, тайский Центральный банк понизил прогноз по ВВП и предупредил о возможном дефиците платежного баланса.

На фоне решения ЦБ тайский бат укрепился к доллару примерно на 1%, что стало самым значительным однодневным ростом почти за полгода.