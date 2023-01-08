Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Банк Таиланда предупреждает о поддельных банкнотах на Пхукете

Центр контроля за обращение банкнот Центрального банка Таиланда предупреждает жителей и гостей острова о выявленных фактов циркуляции на острове поддельных купюр. Фальшивки были замечены в Таланге, где ими расплатились за кратом двое молодых людей.

Новости Пхукета

8 Января 2023, 05:14 PM
Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

Поддельные банкноты (видимо, 1000 бат) были обнаружены в Таланге. Фото: PR Phuket

В связи с инцидентом на остров прибыли 7 января сотрудники Центра контроля за обращение банкнот, которые сейчас участвуют в расследовании. По их словам, они прибыли на остров сразу же, как узнали о выявлении подделок.

Официальные лица посетили поселок Бан-Кхиан, где двое молодых людей расплатились в магазине подделками, и побеседовали с местными владельцами магазинов, а также рассказали им, как отличить настоящие купюры от фальшивок. Судя по фото PR-службы Пхукета, злоумышленники расплатились в магазине поддельной банкнотой номиналом 1000 бат.

Полный список находящихся в обращении банкнот доступен на сайте Центробанка Таиланда здесь. О мерах защиты, позволяющих отличить настоящие купюры от фальшивых, можно узнать тут.

В Уголовном кодексе Таиланда есть несколько статей, касающихся фальшивомонетничества, распространения поддельных денег и другой нелегальной деятельности в этой сфере. Основная среди них – статья 240 (подделка денежных знаков). Наказание по ней – от 10 до 20 лет тюрьмы и/или штраф в размере 20-40 тыс. бат.

Наказание за сознательное использование поддельных банкнот – до 10 лет тюрьмы и/или до 20 тыс. бат штрафа.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Дайвер пропал во время погружения у южного побережья Пхукета
Бизнес Пхукета просит генерала Чан-Очу вернуть свободный въезд туристов в Таиланд
Таиланд ужесточает наказание за езду без прав с 9 января
Британский пенсионер застрелен в Паттайе за то, что посигналил тайцу на дороге
У DСondo в Кату потушили учебный пожар
Вакцинация снова обязательна для въезда в Таиланд с 9 января
Плавучий клуб Sawasdee ждет разрешения на работу в Патонге
Полиция провела учения по подавлению беспорядков на Пхукете
Забытый в такси iPhone вернулся к туристу
Подполковник полиции Пхукета выиграл автомобиль в лотерее Красного Креста
Флот проводит спасательно-гуманитарные учения на острове Рача-Ной
Глава Минздрава Таиланда анонсировал возврат требования о вакцинации для въезда
За новогоднюю неделю на дорогах Пхукета погибли три человека, по всему Таиланду – 317 человек
Полицейские из Карона дали объяснения в связи с шуточным арестом россиянина
Поиски тел моряков с затонувшего корвета смещаются на юг в Сураттхани

 

Thai Residential

 