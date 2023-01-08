Банк Таиланда предупреждает о поддельных банкнотах на Пхукете

Центр контроля за обращение банкнот Центрального банка Таиланда предупреждает жителей и гостей острова о выявленных фактов циркуляции на острове поддельных купюр. Фальшивки были замечены в Таланге, где ими расплатились за кратом двое молодых людей.

Новости Пхукета

В связи с инцидентом на остров прибыли 7 января сотрудники Центра контроля за обращение банкнот, которые сейчас участвуют в расследовании. По их словам, они прибыли на остров сразу же, как узнали о выявлении подделок.

Официальные лица посетили поселок Бан-Кхиан, где двое молодых людей расплатились в магазине подделками, и побеседовали с местными владельцами магазинов, а также рассказали им, как отличить настоящие купюры от фальшивок. Судя по фото PR-службы Пхукета, злоумышленники расплатились в магазине поддельной банкнотой номиналом 1000 бат.

Полный список находящихся в обращении банкнот доступен на сайте Центробанка Таиланда здесь. О мерах защиты, позволяющих отличить настоящие купюры от фальшивых, можно узнать тут.

В Уголовном кодексе Таиланда есть несколько статей, касающихся фальшивомонетничества, распространения поддельных денег и другой нелегальной деятельности в этой сфере. Основная среди них – статья 240 (подделка денежных знаков). Наказание по ней – от 10 до 20 лет тюрьмы и/или штраф в размере 20-40 тыс. бат.

Наказание за сознательное использование поддельных банкнот – до 10 лет тюрьмы и/или до 20 тыс. бат штрафа.