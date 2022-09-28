Банк Таиланда поднял ключевую ставку до 1%

Комитет Банка Таиланда по монетарной политике принял решение второй раз повысить ключевую ставку – с 0,75% до 1%. Решение было принято на заседании 28 сентября и совпало с прогнозами аналитиков.

Новости Пхукета

28 Сентября 2022, 04:47 PM

Тайский ЦБ второй раз с начала года поднял учетную ставку.

Решение о повышении ставки на четверть процентного пункта соответствует политике Центробанка по сдерживанию инфляции (достигшей в этом году максимума за 14 лет) при одновременном продолжении восстановления экономики, которая по итогам года должна вырасти на 3,3%. Прогноз по динамике ВВП остался неизменным, отмечает агентство Reuters.

Решение о повышении процентной ставки с 0,75% до 1% было принято членами комитета по монетарной политике единогласно. Опрошенные Reuters аналитики в количестве 25 человек также были едины во мнении, что ЦБ поднимет ставку (22 ждали повышения на четверть процентного пункта, трое оставшихся – на половину).

«Восстановление тайской экономики продолжает набирать темп, ведомое вперед, в основном, туризмом и частным потреблением», – говорится в заявлении тайского ЦБ от 28 сентября.

«Прогнозы по общему росту и инфляции совпадают с предыдущими оценками», – отмечается в сообщении Банка Таиланда.

При этом, хотя Центробанк и сохранил прогноз по росту ВВП на 2022 год (3,3%), прогноз на 2023 год был снижен – с 4,2% до 3,8%.

Прогноз по инфляции в 2022 году был повышен с 6,2% до 6,3%, прогноз на 2023 год – с 2,5% до 2,6%.

В тайском Центробанке не считают, что нынешнее ослабление национальной валюты (37,65 бата за доллар 28 сентября) подорвет экономику. Также ЦБ отметил, что ожидает замедления темпов инфляции к концу года возвращения ее в пределы таргета (1-3%) в 2023 году.

Прогноз по туристическим прибытиям из-за рубежа в 2022 году – 9,5 млн человек, прогноз на 2023 год – 21 млн, то есть примерно половина от докризисного. Экспорт в 2022 году должен вырасти на 8,2%.

Ранее специалисты отмечали, что Таиланд начал ужесточать монетарную политику и поднимать учетную ставку позже, чем его соседи по азиатскому региону. Эксперты полагают, что Бангкок до последнего стремился создавать все условия для экономического восстановления и обеспечивать экономику «дешевыми деньгами». Политику пришлось корректировать, когда инфляция достигла максимальных показателей за 14 лет.

Перед первым повышением учетной ставки представители тайских банков говорили, что постараются максимально долго удерживать ставки кредитования населения и бизнеса на прежнем уровне, хотя для них самих деньги ЦБ подорожали.