Банк Таиланда может скорректировать политику «дешевых денег» на фоне инфляции

Рост потребительских цен выше уровня уже достигнутого 13-летнего максимума может подтолкнуть Центральный банк Таиланда к корректировке монетарной политики. Сейчас ЦБ старается поддерживать ключевую ставку на низком уровне для стимулирования экономики, но после вынужденного отказа от сдерживания цен на дизель на уровне 30 бат инфляция может заставить финансовые власти пойти на ответные шаги.

Новости Пхукета

29 Апреля 2022, 06:19 PM

Потребители уже заметили рост цен, но в ближайшее время инфляция может ускориться еще больше из-за сокращения субсидий стоимости дизеля. Фото: Arnun Cholmahatrakoo / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, сокращение программы по сдерживанию цен на дизель начнется уже с 1 мая, поскольку соответствующий государственный фонд больше не может в прежнем объеме субсидировать разрыв между реальной стоимостью нефтепродуктов и ценами для потребителей. Власти делали это два года, но сейчас настал переломный момент.

Рост цен на дизель обозначает, что подорожают почти все товары и услуги, поскольку транспортные расходы заложены во все производственные цепочки. В связи с этим премьер-министр Прают Чан-Оча призвал граждан к «сотрудничеству» с властями и подчеркнул, что страна сейчас борется с последствиями не только коронавируса, но и глобального экономического шока, вызванного событиями на Украине и связанными с ними санкциями против России. На этом фоне тайский бат уже опустился до пятилетнего минимума по отношению к доллару США. Отдельный удар наносят высокие высокие нефтяные котировки на мировом рынке, поскольку Таиланд является чистым импортером нефти.

Bangkok Post отмечает, что на фоне этих негативных факторов Банк Таиланда может пересмотреть свою монетарную политику, которая сейчас сводится к тому, чтобы мириться с инфляцией ради возможности предоставления экономике доступного финансирования. Bangkok Post формулирует ее как «ниже на более долгий срок», имея в виду поддержание базовой ставки на низком уровне так долго, как позволяет.

Впрочем, экономист Standard Chartered Plc Тим Лилахапхан отмечает, что уже скоро потребительские цены могут перестать это позволять. По его мнению, сигналов от возможности возвращения к более консервативной монетарной политике можно ожидать уже на следующем заседании соответствующего комитета Банка Таиланда, запланированного на 8 июня.

«Признаки замедления инфляции в сколь-нибудь скором времени отсутствуют: вооруженный конфликт на Украине продолжается, тайский бат демонстрирует слабость, правительство урезает нефтяные субсидии», – говорит господин Лилахапхан. – «При этом экономическая активность возобновляется параллельно с тем, как люди учатся жить с COVID-19. Это должно дать Центробанку больше ощущения комфорта и возможность корректировки монетарной политики в соответствии вслед за другими странами».

До сих пор глава ЦБ Сетхапут Сутхивартнарыпут методично повторял, что приоритетом ведомства является поддержание экономики, пусть ради этого и приходится терпеть инфляцию. Однако постепенно все слышнее голова тех представителей мировых монетарных властей, кто считает, что инфляция уже тоже начинает представлять угрозу росту, поскольку бьет по располагаемым доходам потребителей и разрушает потребительскую уверенность. Об этом, в частности, говорят в Индии.

Старший экономист Moody’s Analitics в Азии Стив Кокрейн отмечает, что Индия, Таиланд и Филиппины входят в число экономик, которым грозят риски в связи с тем, что высокая инфляция «лишает потребителей возможности тратить на другие вещи [кроме необходимых]».

Впрочем, пока что Таиланд чувствует себя относительно спокойно и имеет пространство для маневра, благодаря высокому уровню валютных резервов, скромному внешнему долгу и наличию достаточной ликвидности. Именно на фоне этих факторов Королевство и проводит текущую монетарную политику, поддерживая базовую ставку однодневного РЕПО в 0,5%.

Что касается курса бата, то его слабость, конечно, является плюсом для многочисленных тайских экспортеров, на что 29 апреля в очередной раз указал министр финансов Аркхом Термпиттаяпайсит. Однако это же снижается привлекательность страны для зарубежных инвесторов, стимулируя выходить их из тайских акций и облигаций. Банк Таиланда уже вынужден был заявить об «излишней волатильности» бата и пообещать принять меры на фоне повышения ключевой ставки в США.

«Негативные стороны мягкой кредитной политики Банка Таиланда растут», – констатирует аналитик Australia & New Zealand Banking Group (ANZ) Кристал Тан.

В ANZ также считают, что Банк Таиланда в ближайшее время вполне может пойти на повышение ставки, скорректировав ставшую привычной за время пандемии политику «дешевых денег» для финансовой системы.