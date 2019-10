Банк Siam Commercial тестирует функцию денег до зарплаты

Siam Commercial Bank (SCB) стал первым банком в Таиланде, рискнувшим предложить своим зарплатным клиентам опцию авансового получения денег в счет будущей заработной платы.

Новости Пхукета

18 Октября 2019, 10:04 AM

Как пишет Bangkok Post, функция получения аванса в счет будущей зарплаты получила название MeTang. Опция доступна через мобильное приложение SCB Easy. В тестировании участвуют сотрудники двух компаний – Villa Market JP Co and Ampol Food Processing Co. Банк намерен оценить их финансовое поведение после чего принять решение относительно широкого развертывание услуги.

Опция аванса в счет будущей зарплаты предполагает, что клиент банка может получить заранее до 50% своей будущей заработной платы, но не более 20 тыс. бат, заявил сопрезидент SCB Орапонг Тхиен-Нгерн. При этом получить можно только деньги за уже отработанные дни соответствующего расчетного периода. За досрочное получение каждой 1000 бат банк взимает комиссию в размере 20 бат, однако эти деньги будут списаны со счета только получения клиентом следующей зарплаты.

Господин Тхиен-Нгерн отметил, что новая функция должна помочь клиентам банка справляться с неожиданными финансовыми затруднениями без обращения на рынок нелегального кредитования. Сам же банк планирует за счет данной инициативы расширить пул зарплатных клиентов. Сейчас через банк зарплаты получают около 2 млн человек.

Проведенное SCB исследование показало, что более 80% тайских граждан с заработными платами до 30 тыс. бат в месяц прибегают к услугам подпольных ростовщиков. При этом у 88% респондентов с данным уровнем доходов имеются непогашенные задолженности в размере не более 15 тыс. бат.

Средний размер заработной платы в компаниях, участвующих в тестировании функции MeTang, составляет 15 тыс. бат.

В публикации Bangkok Post отмечается, что практика авансов в счет зарплаты показала свою эффективность в США. Согласно проведенным там исследованиям, показатель мотивированности сотрудников и вовлеченности в работу улучшились, а «текучка» кадров снизилась на 28%, что принесло очевидную выгоду работодателям.