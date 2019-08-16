Бангокские криминалисты изучают обстоятельства гибели иностранца в пхукетском отеле

Эксперты-криминалисты из Бангкока пытаются установить причину смерти туриста из Нидерландов, погибшего 8 августа в пхукетском отеле. Родственники иностранца полагают, что он умер от удара током, когда дотронулся до металлического ограждения у отельного бассейна.

16 Августа 2019, 10:49 AM

Фото: Полиция Саку

О том, что дело о гибели 45-летнего голландского туриста в Marina Express Hotel было передано в Бангкок, корреспонденту The Phuket News сообщил подполковник Бандасак Срилерт из полицейского участка Саку. Собственное расследование полиции Саку не позволило установить, что произошло. Пхукетские медики также не смогли однозначно назвать причину смерти.

По словам подполковника Срилерта, гражданин Нидерландов Херди Хенрикус Херманнес Вос отдыхал на Пхукете с 50-летней супругой и двумя детьми в возрасте 16 и 12 лет. Семья остановилась в бутик-отеле Marina Express Hotel (полное название на сайте – Marina Express -AVIATOR- Phuket Airport).

Иностранцы заселились в отель 8 августа. Около 18:00 вечера все четверо и еще несколько постояльцев купались в общем бассейне. По словам подполковника Срилерта, всего там находилось около семи человек.

«В какой-то момент господин Хердри вышел из воды и встал у ограждения. Затем он взялся рукой за забор и громко закричал от боли. Сын иностранца (12-летний) попытался оттащить отца от ограждения, но, по его словам, его также ударило током. И ребенок, и взрослый мужчина упали в бассейн», – рассказал подполковник Срилерт.

По словам офицера, в падении голландец ударился головой о стенку, отделявшую взрослую часть бассейна от детской. Иностранец расшиб голову, и у него пошла кровь.

«Персонал отеля быстро пришел на помощь, вытащил его из воды, оказал первую помощь и вызвал скорую помощь, доставившую мужчину у больницу Thalang Hospital», – сообщил подполковник Срилерт, добавив, что в тот момент голландец еще дышал, но дыхание было слабым. Умер турист уже в больнице.

Медики Thalang Hospital подтвердили, что у мужчины была обнаружена рана на затылке, а также следы на среднем пальце правой руки, напоминающие ожог.

«Врачи сообщили, что кожа вокруг раны на пальце была темной, словно от ожога. Однако врачи не смогли с уверенностью сказать, действительно ли это был ожог. Однозначно назвать причину смерти они также были не в состоянии», – заявил подполковник Срилерт.

По словам офицера, супруга погибшего голландца полагает, что ее муж погиби именно от удара током. Женщина запросила проведение более серьезной экспертизы для установления причины смерти. Для этого тело погибшего туриста было отправлено в Бангкок, где располагается штаб-квартира полицейских экспертов-криминалистов.

Подполковник Срилерт отметил, что его участок сможет завершить расследования и предъявить кому-либо обвинения только после получения экспертного заключения столичных специалистов.

«На этом этапе обвинений против кого-либо не выдвигалось», – отметил подполковник.

Офицер заверил, что сотрудники полиции совместно со специалистами пхукетского офиса Управления энергоснабжения (РЕА) проверили забор у отельного бассейна, но не нашли никаких признаков того, что металлическая конструкция могла находиться под напряжением.

Генеральный менеджер Marina Express Hotel Чалермват Чаронмыанг выразил соболезнования родственникам погибшего туриста. В беседе с The Phuket News он заверил, что после инцидента персонал отеля «сделал все, что можно, чтобы помочь ему и максимально быстро доставить в больницу».

Господин Чаронмыанг указал, что сотрудникам отеля также не удалось найти никаких признаков того, что забор у бассейна мог по той или иной причине оказаться под напряжением. При этом руководство отеля приняло решение установить на территории дополнительные камеры видеонаблюдения и проинструктировало службу охраны, чтобы та более тщательно проверяла территорию на предмет угроз для постояльцев.

«Денежные компенсации будут выплачены в связи с этим случаем, но нам нужны результаты полицейского расследования для страховой компании», – отметил господин Чаронмыанг.

Семья погибшего голландца, по словам генерального менеджера, покинула отель на следующий день после инцидента.