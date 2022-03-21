Банглу проверили на соблюдение меры по защите от коронавируса

Официальные лица в главе с вице-губернатором Амнуаем Пинсуваном провели инспекцию на Бангла-Роад в Патонге. Популярный центр ночной жизни, так и не оправившийся от нанесенного коронавирусом экономического удара, проверили на предмет соблюдения мер эпидемиологичекой защиты. Согласно сообщению PR-службы Пхукета после проведенной 20 марта проверки, нарушений выявлено не было – закрытия развлекательных заведений не ожидается.

Новости Пхукета

22 Марта 2022, 10:00 AM

Вход на Бангла-Роуд. Фото: PR Phuket

«Пхукет ослабил меры в части эпидемиологического контроля, однако работа по предотвращению заболеваний должна вестись, как предписано властями провинции. Мы просим бизнес о сотрудничестве в применении мер по предотвращению распространения вируса COVID-19», – заявил вице-губернатор Пинсуван.

Заместитель главы провинции указал, что число новых случаев заболевания стабильно снижается. В частности, за 19 марта было выявлено 313 заражений, в том числе 18 среди туристов, прибывших по программе Test & Go и сдавших в аэропорту тест с положительным результатом. Для сравнения: согласно статистике пхукетского офиса Минздрава (РРНО), 7 марта (две недели назад) было зафиксировано 592 новых случая, а 21 февраля (четыре недели назад) – 628.

«Показатель стабильно снижается, но власти провинции призывают жителей поддерживать строгие меры по предотвращению распространения вируса для уменьшения числа новых заражений. Если мы будем это делать, число заболеваний продолжит снижаться», – заявил вице-губернатор Пинсуван.

Заместитель главы провинции отметил, что на Бангла-Роуд указанные меры эпидемиологической защиты соблюдаются. На входах на улицу организован контроль температуры тела входящих и оборудованы станции для обработки рук санитайзером. Внутри заведений также действуют меры защиты, которые большинство туристов соблюдают «очень хорошо». Персонал общепита регулярно сдает анализы на коронавирус.

«Но мы должны продолжать свои усилия. Особенно в части информирования туристов о необходимости строго соблюдать меры защиты от коронавируса, чтобы среди них крепла уверенность в реализации этих мер на Пхукете», – заявил господин Пинсуван.

Стоит отметить, что несмотря на слова губернатора о смягчении многих эпидемиологических мер, операторы развлекательных заведений остаются в числе тех, кого послабления касаются в наименьшей степени. В частности, барам и пабам по-прежнему не разрешается функционировать по прямому профилю – только после дополнительной регистрации в качестве «ресторанов», с соблюдением новых ограничений на продажу спиртных напитков и лишь до 23:00.