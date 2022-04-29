Бангкокский таксист украл сумку у уснувшего пьяного пассажира

Полиция Бангкока арестовала 49-летнего водителя такси за кражу вещей у уснувшего в салоне нетрезвого пассажира. До этого шофер по имени Торсак уже привлекался к ответственности за правонарушения в области наркотиков, но это не помешало ему устроить на работу таксистом.

Новости Пхукета

29 Апреля 2022, 03:27 PM

IT-специалист из Франции Мануэль Буайе садится в такси на Soi Sukhumvit 22. Именно это видео было опубликовано ранее в Facebook. Фото: Yak Dang Diew Jadhai return part 3