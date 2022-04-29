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Бангкокский таксист украл сумку у уснувшего пьяного пассажира

Полиция Бангкока арестовала 49-летнего водителя такси за кражу вещей у уснувшего в салоне нетрезвого пассажира. До этого шофер по имени Торсак уже привлекался к ответственности за правонарушения в области наркотиков, но это не помешало ему устроить на работу таксистом.

Новости Пхукета

29 Апреля 2022, 03:27 PM
IT-специалист из Франции Мануэль Буайе садится в такси на Soi Sukhumvit 22. Именно это видео было опубликовано ранее в Facebook. Фото: Yak Dang Diew Jadhai return part 3

IT-специалист из Франции Мануэль Буайе садится в такси на Soi Sukhumvit 22. Именно это видео было опубликовано ранее в Facebook. Фото: Yak Dang Diew Jadhai return part 3

Как сообщила газета Bangkok Post, полиция задержала Торсака (фамилия не раскрывается) вечером 28 апреля у одного из отелей в районе Кхлонг-Тоей-Ныа. Арест был произведен по зявлению 32-летнего экспата и IT-специалиста из Франции Мануэля Буайе. Мужчина рассказал, что после поездки в такси лишился сумки Lacoste с ценностями на 54 тыс. бат. В качестве места инцидента он назвал улицу Soi Sukhumvit 22.

Ранее в одной из столичных групп в Facebook было опубликовано видео, показывающее француза садящимся в такси у магазина Lawson 108 на указанной улице. В сопровождающем тексте за авторством подруги Буайе указывалось, что, видимо, таксист украл у мужчины сумку, когда он в нетрезвом виде уснул в машине. Среди прочего пропал паспорт иностранца.

Полиция изучила улики и обратилась в суд за ордером на арест таксиста Торсака, ранее привлекавшегося к ответственности за хранение наркотиков, что показала проверка полицейских архивов. При обыске в квартире мужчины полицейские обнаружили сумку француза, от которой водитель по некой причине не избавился. При этом, к примеру, iPhone иностранцев Торсак уже успел продать.

На допросе мужчина сознался в краже. По его словам, он сперва хотел просто разбудить уснувшего пассажира, но не смог удержаться от соблазна, когда увидел ценные вещи.

 

 

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