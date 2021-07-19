Бангкок закрывает авиасообщение с провинциями

Все внутренние рейсы из Бангкока и других зон повышенной угрозы коронавируса (так называемых темно-красных зон) будут прекращены с 21 июля по распоряжению Управления гражданской авиации Таиланда (СААТ). Ведомство отдало приказ о прекращении полетов 18 июля, а на следующий день информацию распространил, в том числе, пхукетский офис госкорпорации Аэропорты Таиланда (АоТ), управляющей местным аэропортом.

19 Июля 2021, 02:02 PM

Фото: Phuket Info Center

«СААТ распорядилось запретить пассажирские авиаперевозки из темно-красных зон и в них с 21 июля», – говорится в приказе СААТ.

В списке таких зон были указаны Бангкок, Нонтхабури, Патхум-Тхани, Накхон-Патхом, Самут-Пракан, Самут-Сакхон, Чонбури, Аюттхайя, Чачонгсао, Наратхиват, Паттани, Яла и Сонгкхла.

Запрет, названный в приказе СААТ «мерой предварительной предосторожности» изначально будет действовать в течение 14 дней с возможностью продления до «возвращения ситуации в норму» или «особого уведомления».

Все работающие на внутренних рейсах авиакомпании получили распоряжение оказывать помощь пассажирам, которые могут пострадать от запрета, включая отмену рейсов или изменения их графика.

На внутренних рейсах, запрет на которые не распространяется, авиакомпании должны обеспечить не более 50% загрузки салонов. При этом в приказе указывается, что «путешествующие вместе» пассажиры могут сидеть рядом друг с другом.

Также авиакомпании должны следить за соблюдением ранее введенных мер безопасности, включая постоянное ношение масок все персоналом и пассажирами, контроль состояния здоровья пассажиров и проверка у них необходимы для путешествия документов, если они требуются (к примеру, для полета на Пхукет нужен отрицательный ПЦР-тест на коронавирус).

По прибытию в аэропорт назначения пассажиры должна повторно проходить контроль температуры тела и проверку на наличие других симптомов заболевания, говорится в приказе СААТ.

«Управление гражданской авиации будет пристально следить за принимаемыми мерами, чтобы максимально оперативно вернуть тайскую авиацию назад к норме», – отметило ведомство.