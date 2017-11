Бангкок вспомнил о Тайском канале, на Пхукете снова заговорили о СЭЗ Проект судоходного канала через перешеек Кра достали из-под сукна, а вместе с ним вновь прозвучала и идея создания на Пхукете свободной экономической зоны по дубайскому образцу. Новости Пхукета 23 Сентября 2017 15:00:00 Грузовое судно в пхукетском порту. В понедельник, 11 сентября, в Бангкоке прошла «Международная конференция по вопросам Тайского канала», в ходе которой в пользу мега-проекта высказлся ряд влиятельных лиц, включая академиков Технологического института Короля Монгкута в Латкрабанге и генерального секретаря Фонда генерала Према Тинсуланонды. Канал, о котором идет речь, в русской и английской традиции принято именовать Тайским или каналом Кра (по имени перешейка, где он должен быть расположен). Искусственный водный путь призван соединить Южно-Китайское море с Андаманским в обход Малаккского пролива, считающегося одним из самых загруженных и опасных в мире. В Китае Тайский канал считают одним из ключевых элементов так называемого Морского шелкового пути и готовы инвестировать в проект (стоимость строительства оценивается в районе 1 трлн бат). Гендиректор и президент DSI Ltd. Энтони Ресталл полагает, что именно финансовая составляющая «могла отвратить правительство Таиланда от проекта» прежде. Однако господин Ресталл – специалист по свободным экономическим зонам (СЭЗ) – полагает, что здесь Таиланду можно воспользоваться опытом эмирата Дубай. Его зоны свободной торговли, как указывает Ресталл, показали «феноменальный» рост с момента открытия первой зоны в 1985 году. Специалист указывает, что китайский проект «Нового шелкового пути», предполагающий создание железнодорожного коридора большой пропускной способности в Европу, в ближайшем будущем станет серьезной проблемой для морских перевозчиков. «Сейчас в эксплуатацию запущена всего одна ветка но к 2020 году Китай намерен перевозить поездами по 7,5 млн контейнеров ежегодно. И что это означает для морских перевозчиков, которые уже сейчас находятся под давлением и показывают операционные убытки?», – задается вопросом Ресталл. Как отмечает специалист, чтобы ускорить доставку грузов из Китая в Европу морские перевозчики будут вынуждены оценивать целесообразность захода в порты-хабы не на маршруте, такие как Джебель-Али в Дубае, и стремиться придерживаться маршрутов без отклонений. «Тайский канал окажет перевозчикам значительную услугу, сокращая время в пути на три дня в каждом направлении», – говорит Ресталл. Проверить же работоспособность этого предложения президент DSI Ltd. предлагает на Пхукете. В начале 2000-х Ресталл подготовил проект по созданию СЭЗ на базе пхукетского порта, представил план секретарю премьер-министра и заинтересовал этой идеей инвесторов из ОАЭ, но переворот 2006 года поставил крест на проекте. Господин Ресталл заверяет, что сейчас настало время вернуться к этой идее и все-таки реализовать ее. «Успех свободных зон в ОАЭ – это задокументированный факт, причем значительный рост был отмечен не только внутри самих зон, но и за их пределами», – говорит Ресталл. В беседе с The Phuket News специалист выразил готовность представить детали проекта острову в формате открытой встречи с местным бизнесом и рядовыми жителями. «Если проект будет реализован, то через три-четыре года свободная зона будет легко генерировать для экономики Пхукета 60-100 млрд бат. Это уже подтвердил опыт небольших СЭЗ в ОАЭ», – уверен Ресталл.