Бангкок возглавил список городов вне Китая с максимальной уязвимостью к коронавирусу

Специалисты Университета Саутгемптона составили список городов с наиболее высоким риском распространения коронавируса 2019-nCoV на основе статистики авиаперелетов из Китая. Первую строчку в списке занял Бангкок, Пхукет находится на седьмой позиции.

Новости Пхукета

3 Февраля 2020, 04:43 PM

Бангкок возглавил список городов вне Китая с максимальным риском распространения коронавируса. Фото: WorldPop / University of Southampton

Чтобы оценить риск распространения вируса в городах за пределами Китая, специалисты программы WorldPop из Университета Саутгемптона проанализировали воздушное авиасообщение между 18 наиболее пострадавшими городами материкового Китая и населенными пунктами за пределами основной части КНР.

В расчет были приняты полеты, совершенные в период за две недели до китайского Нового года и в течение 2,5 месяцев после. В итоге самым популярным направлением оказался Бангкок, ранее принимавший в указанные дни около 1 млн авиапассажиров из китайских городов максимального риска.

Специалисты использовали данные геолокации данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) за 2018 год. Полностью первая десятка наиболее уязвимых направлений выглядит следующим образом.

1. Бангкок;

2. Гонконг;

3. Тайбэй;

4. Сеул;

5. Токио;

6. Сингапур;

7. Пхукет;

8. Осака;

9. Куала-Лумпур;

10. Макао;

…

13. Чианг-Май.

Отметим, что пока что за пределами Китая было подтверждено лишь 149 случаев коронавируса 2019-nCoV (19 из них в Таиланде). В самом Китае – свыше 17 тыс.