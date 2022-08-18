Бангкок возглавил рейтинг самых популярных направлений на Agoda

Отмена и смягчение коронавирусных ограничений по всему миру оживили туристическую активность и дали толчок к реализации отложенного спроса на зарубежные поездки. На этом фоне портал Agoda проанализировал бронирования жилья за май-август и пришел к выводу, что самым популярным направлением у путешественников является Бангкок. Также из тайских городов и провинций в первую десятку вошла Паттайя.

Новости Пхукета

18 Августа 2022, 11:56 AM

Бангкок в июле 2022 года. Фото: drburtoni / Flickr

Комментируя первое место Бангкока, составители рейтинга из Agoda отметили почти полную отмену коронавирусных ограничений в Таиланде и практически свободный въезд в страну, сообщает агентство NNT. Не растеряло Королевство и свои традиционные факторы привлекательности, такие как ночная жизнь, пляжи, богатая культура, уникальная гастрономия.

Также в первую пятерку самых востребованных направлений мира вошли Джеджу и Сеул в Южной Корее, Куала-Лумпур в Малайзии, Токио в Японии. Паттайя расположилась на восьмом месте, благодаря сочетанию пляжного отдыха, активной ночной жизни, уникальной гастрономии и роскошных отелей.

NNT отмечает, что на фоне постепенного возвращения туризма в норму правительство Таиланда подготовило план восстановления этой сферы экономики в 2023 году, который должен позволить поднять выручку от туризма до 2,38 трлн бат.

«Акцент делается на формировании добавочной стоимости в каждой поездке и повышении маркетинговой конкурентоспособности. Эти усилия направлены на создание возможностей для устойчивого роста туризма. Для достижения этой цели необходимо создавать наполненные смыслом и памятные опыты, превращая их в качества, привлекающие туристов. Также должна поддерживаться мягкая сила Таиланда, стремящегося стать туристическим направление мирового класса. Правительство хочет продвигать Таиланд как направление, где можно отдыхать круглый год», – пишет NNT.

Агентство подчеркивает, что туристические достопримечательности Таиланда отнюдь не сконцентрированы вокруг Бангкока и Паттайи – есть еще Пхукет, Чианг-Май и другие места, которые туристы высоко оценивают.

«Как принимающая сторона жители Таиланда должны заботиться об имеющихся туристических достопримечательностей и искать новые опыты, которые можно было бы предложить путешественникам, однако делать это нужно с соблюдением адекватных мер по защите здоровья. Постепенное оживление рекреационного туризма по всему миру дает Таиланду хорошую возможность привлекать туристические деньги и тем самым оживлять экономику», – резюмирует NNT.

Сейчас в разделе главных туристических направлений Таиланда на Agoda расположились следующие места в таком порядке: Бангкок, Паттайя, Пхукет, Чианг-Май, Хуа-Хин, Краби, Самуи, Чонбури, Кхао-Яй, Хат-Яй. На Пхукете Agoda предлагает 10,7 тыс. вариантов размещения.

Согласно данным Иммиграционного бюро Пхукета, за период с 1 мая по 17 августа международный аэропорт острова принял 388 тыс. пассажиров зарубежных авиарейсов, из которых лишь 10 тыс. были тайцами, прилетевшими из зарубежных поездок. Все остальные 378 тыс. были иностранными гражданами.

Самый большой зарубежный турпоток обеспечила Индия – 95,4 тыс. прибытий за три с половиной месяца. Следом расположились Австралия (39,6 тыс.), Сингапур (35,4 тыс.), Великобритания (25,4 тыс.), Малайзия (18,8 тыс.), Германия (13,8 тыс.), США (12,7 тыс.), Россия (11,3 тыс.), Саудовская Аравия (9,9 тыс.) и Израиль (9,4 тыс.).