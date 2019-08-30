Бангкок уступил Москве в рейтинге безопасных городов

Исследовательское подразделение группы Economist, издающей одноименный авторитетный журнал, опубликовало свежую версию рейтинга самых безопасных городов мира. Список состоит из 60 крупных городов, и Бангкок в нем располагается на 47 месте.

Новости Пхукета

30 Августа 2019, 09:34 AM

Фото: Lee Nelson / www.travelscribes.com

Специалисты Economist Intelligence Unit включили в рейтинге 60 городов, каждый из которых был оценен по следующим параметрам: цифровая безопасность, безопасность здоровья, личная безопасность и безопасность инфраструктуры.

Первое место по сочетанию всех соответствующих параметров досталось Токио. Японская столица набрала 92 балла.

Следом расположились Сингапур (91,5 балла), Осака (90,9), Амстердам (88) и Сидней (87,).

Бангкок набрал 57,6 балла и занял 47 место. Москва с показателем в 65,8 балла расположилась на 37 строчке. Результат обоих городов ниже среднего показателя по рейтингу, составившего 71,2 балла.

Результат Бангкока по каждому из четырех слагаемых безопасности находится в категории «высокий». При этом у Москвы картина менее гармонична. Российская столица получила очень высокий результат в сфере личной безопасности, высокий – в безопасности инфраструктуры и здоровья, средний – в цифровой безопасности. При этом результаты Москвы по безопасности инфраструктуры и здоровья выше средних показателей по рейтингу.

Результаты некоторых других азиатских городов следующие. Сеул – восьмое место и 87,4 балла, Гонконг – 20 место (83,7 балла), Тайбэй – 22 место (82,5), Пекин – 31 место (70,5), Шанхай – 32 место (70,2), Куала-Лумпур – 35 место (66,3), Манила – 43 место (59,2), Хошимин – 47 место (57,6), Дели – 52 место (55), Джакарта – 53 место (54,5). Янгон – 58 место (41,9).