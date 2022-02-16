Бангкок станет Крунг-Тхеп-Маха-Накхоном и на иностранных языках

Решение о пересмотре названий стран, территорий, административных зон и столиц пока окончательно не утверждено. Впрочем, подобное в новейшей тайской истории уже происходило. Как отмечает ТАСС, делается этого для того, чтобы топонимы «соответствовали текущей ситуации».
По-английски официальное название тайской столицы будет писаться как Krung Thep Maha Nakhon, однако правила русского языка требуют писать его через дефисы – Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.
Bangkok Post отмечает, что на фоне критики Королевский ученый совет Таиланда уже заявил в Facebook, что пользоваться можно обоими именами – привычным иностранцам Бангкок и привычным тайцам Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.
Примечательно, что сами тайцы в повседневном общении друг с другом обычно говорят просто Крунг-Тхеп, но в разговоре с иностранцами используют слово Бангкок. На автомобильных номерах название столицы указывается как Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. При этом существует и церемониальное название столицы, которое в переводе состоит из более двух десятков слов.