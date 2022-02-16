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Бангкок станет Крунг-Тхеп-Маха-Накхоном и на иностранных языках

Королевский ученый совет Таиланда объявил о том, что привычное тайцам название столицы Крунг-Тхеп-Маха-Накхон получит официальный статус и на иностранных языках. При этом использовать название Бангкок тоже не запрещается.

Новости Пхукета

16 Февраля 2022, 07:40 PM
Крунг-Тхеп-Маха-Накхон после захода солнца. Фото: Robert Brands

Крунг-Тхеп-Маха-Накхон после захода солнца. Фото: Robert Brands

Решение о пересмотре названий стран, территорий, административных зон и столиц пока окончательно не утверждено. Впрочем, подобное в новейшей тайской истории уже происходило. Как отмечает ТАСС, делается этого для того, чтобы топонимы «соответствовали текущей ситуации».

По-английски официальное название тайской столицы будет писаться как Krung Thep Maha Nakhon, однако правила русского языка требуют писать его через дефисы – Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

Bangkok Post отмечает, что на фоне критики Королевский ученый совет Таиланда уже заявил в Facebook, что пользоваться можно обоими именами – привычным иностранцам Бангкок и привычным тайцам Крунг-Тхеп-Маха-Накхон.

Примечательно, что сами тайцы в повседневном общении друг с другом обычно говорят просто Крунг-Тхеп, но в разговоре с иностранцами используют слово Бангкок. На автомобильных номерах название столицы указывается как Крунг-Тхеп-Маха-Накхон. При этом существует и церемониальное название столицы, которое в переводе состоит из более двух десятков слов.

 

 

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