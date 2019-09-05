Бангкок сохранил статус самого посещаемого города в мире

Столица Таиланда сохранила за собой статус самого посещаемого города мира по версии Mastercard.

Новости Пхукета

5 Сентября 2019, 09:53 AM

В Бангкоке путешественник тратит в сутки в среднем 184 долл, на Пхукете – 247 долл. Фото: Kizamaya / Flickr

Бангкок сохранил за собой первую строчку в свежей версии рейтинга Global Destination Cities Index, составляемого аналитиками Mastercard. Согласно данным платежной системы, в 2018 году тайская столица приняла 22 млн гостей (учитываются только туристы, которые провели в городе не меньше одной ночи).

Средняя продолжительность визита составила 4,8 ночи, средние расходы путешественника – 184 долл. США в сутки на человека. Бангкок остается на первой строчке рейтинга Global Destination Cities Index уже четыре года подряд.

Следом за Бангкоком в рейтинге расположились Париж и Лондон, принявшие по 19,1 млн гостей. При этом в Париже средняя продолжительность визита составила 2,5 ночи при средних расходах в 296 долл, а в Лондоне – 5,8 ночи и 148 долл.

На четвертой строчке Global Destination Cities Index расположился Дубай с показателем в 15,9 млн принятых путешественников. Средняя продолжительность пребывания составила 3,5 ночи, зато суточные расходы составили целых 553 долл. на человека.

Идущий пятым Сингапур принял 14,7 млн человек (4,2 ночи в среднем, 272 долл. Расходов), занявший шестое место Куала-Лумпур посетили 13,8 млн человек (5,7 ночи в среднем, 142 долл.).

По суммарным расходам путешественников в 2018 году первое место занял Дубай с показателем в 30,8 млрд долл. Следом расположилась Мекка с показателем в 20,1 млрд (в первую десятку самых посещаемых она при этом не вошла).

В Бангкоке путешественники за 2018 год потратили 20 млрд, а в Сингапуре – 16,6 млрд.

Примечательно, что замыкает первую десятку городов по показателю трат путешественников Пхукет. В 2018 году путешественники потратили здесь 12 млрд долл., средние суточные траты составили 247 долл. на человека. На 2019 год Mastercard прогнозирует курорту рост на 9,2%.

В первую десятку Global Destination Cities Index по числу путешественников Пхукет не пробился.