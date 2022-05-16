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Бангкок приветствовал проведение Phuket Bike Week

Доктор Нати Ратчакитпракарн, председатель комитета советников вице-премьера Анутина Чарнвиракуна, позитивно оценила проведение на Пхукете мотофестиваля Phuket Bike Week 2022. Мероприятие, как отметила госпожа Ратчакитпракарн, успешно способствовало стимулированию туристической экономики Пхукета и всего Таиланда, а также вселило уверенность в тайских и иностранных туристов в том, что Пхукет достоин посещения.

Новости Пхукета

17 Мая 2022, 10:00 AM
Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Мотофестиваль Phuket Bike Week прошел 13-15 мая в The PlayYard в Май-Кхао. Но уже известно, что в заключительный день байкеры должны проехать по всему острову до Раваи. Фото: PR Phuket

Первый с 2019 года мотофестиваль проходил на Пхукете с 13 по 15 мая в новой локации в Май-Кхао. По итогам мероприятия организаторы и власти провинции не озвучили актуальных показателей посещаемости, повторив те же цифры, что были и в анонсах: 20 тыс. гостей, 2 тыс. мотоциклов и около 200 млн бат выручки для пхукетской экономики. На фестиваль приехали как байкеры из других провинций Таиланда, так и из зарубежных стран, включая Сингапур, Малайзию, Камбоджу, Вьетнам и Японию.

Фестиваль проходил в 26-й раз, но впервые после начала пандемии. Девизом мероприятия стали слова New Normal Ride Together – «Едем вместе в новой нормальности». Оргкомитет Phuket Bike Week изначально подчеркивал, что одной из целей события является стимулирование туристической отрасли, фестиваль официально поддержало Министерство туризма и спорта, а глава ведомства Пхипхат Ратчакитпракарн посетили пресс-конференцию, на которой он был анонсирован.

Выступая на церемонии открытия 13 мая, президент Phuket Bike Week Association Виттайя Сингкала заявил, что фестиваль этого года нацелен на «продвижение туризма с акцентом на разнообразие, креативность и готовность делиться культурой людей, которые радуются жизни и любят большие моторы». Он добавил, что поклонники серьезных мотоциклов – это люди с высоким достатком, готовы много тратить на отдых и все, что им нравится.

«Такие туристы с высокой покупательской способностью – это то, что нужно для стимулирования туризма после COVID-19», – заявил господин Сингкала.

От лица властей провинции на церемонии открытия присутствовал вице-губернатор Пичет Панапонг. Он также подчеркнул, что фестиваль продвигает Пхукет как туристический хаб мирового класса, сочетающий отдых на воде и на суше.

«Это мероприятие также укрепляет дружеские связи и хорошие отношения между поклонниками больших мотоциклов со всего мира. Это еще одно мероприятие, которое может стимулировать восстановление туризма на Пхукете, чтобы он был стабильным и сильным в долгосрочной перспективе», – заявил вице-губернатор Панапонг.

 

 

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