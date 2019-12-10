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Bangkok Post: Высокий сезон запаздывает на Пхукете

Газета Bangkok Post сообщила о том, что высокий сезон на Пхукете в этом году начнется с запозданием. Соответствующим образом газета трактовала заявление главы южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (THA) о низком уровне заполняемости номерного фонда в ноябре и начале декабря.

Новости Пхукета

10 Декабря 2019, 09:56 AM
Заполняемость номерного фонда отелей в среднем по острову составляла в ноябре 50-60% против 70% год назад. Фото: Sarot Meksophawannakul / Bangkok Post

Заполняемость номерного фонда отелей в среднем по острову составляла в ноябре 50-60% против 70% год назад. Фото: Sarot Meksophawannakul / Bangkok Post

«Высокий сезон для отельеров Пхукета наступит в этом году с запозданием, поскольку туристы начнут активно раскупать отельные номера лишь после Рождества», – утверждает Bangkok Post в статье, опубликованной 10 декабря.

В поддержку этого тезиса издание приводит слова главы южного отделения THA Конгсака Кхупонгсакорна о том, что заполняемость номерного фонда отелей в среднем по острову составляла в ноябре 50-60% против 70% год назад.

Одновременно Bangkok Post указывает, что это не относится к отелям уровня четырех и пяти звезд в пляжных районах, а также к Патонгу. Там заполняемость номерного фонда находится на уровне 70-80%.

Согласно оценкам господина Кхупонгсакорна, уровень заполняемости отелей в 90-100% ожидается в период от Рождества до начала января следующего года.

При этом в качестве причины низкой заполняемости отелей господин Кхупонгсакорн указывает не рост курса бата или падение интереса к Пхукету со стороны туристов, а избыток предложения со стороны новых отелей и альтернативных вариантов размещения.

Отметим, что в другом выступлении, не упоминаемом в статье Bangkok Post, господин Кхупонгсакорн и сам использовал слова «позднее начало высокого сезона» применительно к низкому уровню заполняемости отелей в ноябре. Причиной этой низкой заполняемости он также назвал строительство множества новых отелей, гестхаусов, кондоминиумов и вилл.

 

 

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