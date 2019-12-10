Bangkok Post: Высокий сезон запаздывает на Пхукете

«Высокий сезон для отельеров Пхукета наступит в этом году с запозданием, поскольку туристы начнут активно раскупать отельные номера лишь после Рождества», – утверждает Bangkok Post в статье, опубликованной 10 декабря.
В поддержку этого тезиса издание приводит слова главы южного отделения THA Конгсака Кхупонгсакорна о том, что заполняемость номерного фонда отелей в среднем по острову составляла в ноябре 50-60% против 70% год назад.
Одновременно Bangkok Post указывает, что это не относится к отелям уровня четырех и пяти звезд в пляжных районах, а также к Патонгу. Там заполняемость номерного фонда находится на уровне 70-80%.
Согласно оценкам господина Кхупонгсакорна, уровень заполняемости отелей в 90-100% ожидается в период от Рождества до начала января следующего года.
При этом в качестве причины низкой заполняемости отелей господин Кхупонгсакорн указывает не рост курса бата или падение интереса к Пхукету со стороны туристов, а избыток предложения со стороны новых отелей и альтернативных вариантов размещения.
Отметим, что в другом выступлении, не упоминаемом в статье Bangkok Post, господин Кхупонгсакорн и сам использовал слова «позднее начало высокого сезона» применительно к низкому уровню заполняемости отелей в ноябре. Причиной этой низкой заполняемости он также назвал строительство множества новых отелей, гестхаусов, кондоминиумов и вилл.