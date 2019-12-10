Bangkok Post: Высокий сезон запаздывает на Пхукете

Газета Bangkok Post сообщила о том, что высокий сезон на Пхукете в этом году начнется с запозданием. Соответствующим образом газета трактовала заявление главы южного отделения Ассоциации отелей Таиланда (THA) о низком уровне заполняемости номерного фонда в ноябре и начале декабря.

Новости Пхукета

10 Декабря 2019, 09:56 AM

Заполняемость номерного фонда отелей в среднем по острову составляла в ноябре 50-60% против 70% год назад. Фото: Sarot Meksophawannakul / Bangkok Post