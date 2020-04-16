Бангкок подтвердил смену губернатора на Пхукете

Достоверность информации о смене губернатора Пхукета подтвердила 15 апреля заместитель официального представителя офиса премьер-министра Трисули Трисаранакун. Как отметила госпожа, кабмин одобрил кадровую ротацию. Исходила инициатива от главы правительства Праюта Чан-Очи.
В настоящий момент неизвестно, когда произойдет смена губернаторов в трех провинциях. Дата станет известна после публикации соответствующего распоряжения в Royal Gazette.
Сам губернатор Пхакапхонг Тавипатана вчера заявил пхукетским журналистам, что готов продолжать работу там, куда будет назначен.
«Все зависит от решения премьер-министра. Моя задача состоит в том, чтобы просто делать свою работу так хорошо, как могу», – заявил господин Тавипатана.
Одновременно губернатор заверил, что его перевод в другую провинцию не отразится на работе по сдерживанию распространения коронавируса на острове.
«Наша команда на Пхукете гармонична, она не зависит от одного человека. Мы работаем командой», – заявил губернатор Тавипатана.
Отметим, что перевод господина Тавипатаны в другую провинцию происходит на фоне активного обсуждения в соцсетях и СМИ того, как власти Пхукета действуют в условиях распространения коронавируса. Одни критики считают, что принимаемые меры либо недостаточные, либо запоздалые. Другие говорят о том, что некоторые ограничения слишком жесткие.