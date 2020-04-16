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Бангкок подтвердил смену губернатора на Пхукете

Офис премьер-министра Таиланда подтвердил, что губернатор Пхакапхонг Тавипатана будет переведен на службу в провинцию Пхетчабури, а его место на острове займет нынешний губернатор Чаяпхума Наронг Вунчиеу. Глава Пхетчабури Кобчай Буноранайт отправится в Чаяпхум.

Новости Пхукета

16 Апреля 2020, 10:52 AM
Пхакапхонг Тавипатана продолжит службу в Пхетчабури. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Пхакапхонг Тавипатана продолжит службу в Пхетчабури. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Достоверность информации о смене губернатора Пхукета подтвердила 15 апреля заместитель официального представителя офиса премьер-министра Трисули Трисаранакун. Как отметила госпожа, кабмин одобрил кадровую ротацию. Исходила инициатива от главы правительства Праюта Чан-Очи.

В настоящий момент неизвестно, когда произойдет смена губернаторов в трех провинциях. Дата станет известна после публикации соответствующего распоряжения в Royal Gazette.

Сам губернатор Пхакапхонг Тавипатана вчера заявил пхукетским журналистам, что готов продолжать работу там, куда будет назначен.

«Все зависит от решения премьер-министра. Моя задача состоит в том, чтобы просто делать свою работу так хорошо, как могу», – заявил господин Тавипатана.

Одновременно губернатор заверил, что его перевод в другую провинцию не отразится на работе по сдерживанию распространения коронавируса на острове.

«Наша команда на Пхукете гармонична, она не зависит от одного человека. Мы работаем командой», – заявил губернатор Тавипатана.

Отметим, что перевод господина Тавипатаны в другую провинцию происходит на фоне активного обсуждения в соцсетях и СМИ того, как власти Пхукета действуют в условиях распространения коронавируса. Одни критики считают, что принимаемые меры либо недостаточные, либо запоздалые. Другие говорят о том, что некоторые ограничения слишком жесткие.

 

 

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