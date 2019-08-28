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Бангкок отдал провинциям распоряжение не допустить дефицита воды

Во вторник, 26 августа, в здании администрации провинции Пхукет прошло очередное совещание, посвященное запасам пресной воды на острове. Председательствовавший на встрече губернатор Пхакапхонг Тавипатана объявил присутствовавшим официальным лицам, что глава Министерства внутренних дел и Департамента чрезвычайных ситуаций генерал Анупонг Паоджинда отдал прямое распоряжение принять активные меры для предотвращения дефицита пресной.

Новости Пхукета

28 Августа 2019, 10:29 AM
Водохранилище Банг-Ньеу по состоянию на начало августа.

Водохранилище Банг-Ньеу по состоянию на начало августа.

Как заявил губернатор Пхакапхонг, ситуация с пресной водой находится на контроле у Тайного совета Таиланда (совещательного органа при Короле).

«Министр Анупонг Паоджинда сообщил, что Тайный совет c позиции наблюдателя за ситуацией выразил мнение о том, что официальные лица всех профильных ведомств должны заниматься решением проблем людей в соответствии с приказом Его Величества Короля Рамы Х и использовать для их решения те знания, которые дал Король Рама IX. Официальные лица должны уделять внимание разработке планов по решению проблемы нехватки воды и акцентировать усилия на менеджменте водных ресурсов и снабжении людей водой», – заявил на встрече 26 августа губернатор Тавипатана.

По словам губернатора, господин Паоджинда также сообщил о намерении направить на Пхукет делегацию официальных лиц из Бангкока для разработки краткосрочных и долгосрочных планов по решению проблемы с запасами пресной воды на Пхукете.

Как отметил глава провинции, в течение всего нынешнего года уровень осадков был ниже нормы, и синоптики ожидают, что август и сентябрь также окажутся более сухими, недели в прежние годы.

«Премьер-министр Прают Чан-Оча обеспокоен ситуацией и отдал официальным лицам из профильных ведомств принять меры подготовки и решить проблему», – заявил Пхакапхонг Тавипатана.

Соответствующее распоряжение главы правительства губернатор Тавипатана переадресовал пхукетским чиновникам.

«Администрация Пхукета провела немало встреч по данному вопросу. Последняя из них включала видеоконференцию с министром внутренних дел Анупонгом Паоджиндой», – добавил он.

По состоянию на 26 августа Национальное управление водных ресурсов (ONWR), учрежденное премьер-министром непосредственно для мониторинга запасов пресной воды во всех провинциях страны, оценивало резервы в главном пхукетском водохранилище Банг-Вад на уровне 12,85% от максимального объема (1,31 млн кубометров из 10,2 млн кубометров). Запасы в водохранилище Банг-Ньеу оценивались в 4,49% от максимума (0,32 млн кубометров из 7,2 млн кубометров).

ONWR не ведет статистику по водохранилищу Кхлонг-Кратха. Местный офис Управления ирригации (PIO) неделей ранее отмечал, что оно заполнено на 30,2% от максимального объема (1,3 млн кубометров из 4,2 млн).

Напомним, что по состоянию на конец апреля (конец сухого сезона) в водохранилище Банг-Вад имелось 0,82 млн кубометров воды, в Банг-Ньеу – 0,77 млн, а Кхлонг-Кратха – 0,97 млн. Таким образом за четыре с половиной месяца сезона дождей Пхукет увеличил свои резервы пресной воды крайне незначительно. Как ранее поясняли представители профильных ведомств, почти вся вода, которую остров получал с дождями, сразу же отправлялось в распределительную сеть.

 

 

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