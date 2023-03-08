Бангкок одобрил желтые карточки для иностранцев

Руководитель Иммиграционного бюро Таиланда генерал-лейтенант Пакпумпипат Сатджапан одобрил систему желтых (предупреждение) и красных (депортация) карточек для иностранцев, не уважающих тайские законы. Однако новация останется пхукетской, вводить ее в масштабах всей страны власти не планируют, заявил The Phuket News глава Иммиграционного бюро на Пхукете полковник Тханет Сукчай. Полковник на прошлой неделе специально летал в Бангкок, чтобы презентовать идею начальству.

Новости Пхукета

9 Марта 2023, 02:00 PM

Глава Иммиграционного бюро на Пхукете полковник Тханет Сукчай. Фото: PR Phuket

«Глава Иммиграционного бюро согласился с этой идеей, но вводиться в других частях страны в приказном режиме она не будет», – заявил полковник Сукчай.

«В других провинциях все будет зависеть от решений местных офисов Иммиграционного бюро», – добавил он.

Полковник отметил, что основным фактором будет наличие ресурсов для реализации системы у конкретного офиса. Одновременно офицер подчеркнул, что суть идеи состоит в том, чтобы предупреждать нарушителей закона и давать им возможность исправиться, а не карать сразу же, как делают в некоторых других провинциях.

«В некоторых других местах никто вас даже и не будет предупреждать. Иммиграционное бюро немедленно отзывает разрешение на нахождении в стране, когда иностранец задерживается за неподобающее поведение», – заявил полковник Сукчай.

В качестве примера он привел кампанию по борьбе с иностранными мотоциклистами-стритрейсерами в Чонбури. По словам главы Иммиграционного бюро на Пхукете, там высылали из страны без каких-либо предупреждений.

Также полковник заявил, что, как правило, депортация происходит без освещения этого события в прессе, а последнее могло бы помочь людям задуматься о последствиях нарушений законов.

Кроме того, в ближайшее время официальные лица проведут встречу с консулами и почетными консулами зарубежных стран на Пхукете. Полковник Сукчай не назвал дату мероприятия, ограничившись словами о том, что это произойдет, «когда вернется губернатор», примерно в середине или ближе к концу марта.

«Представителям консульских служб также придется объяснить, почему они позволяют гражданам своих стран создавать проблемы на регулярной основе», – заявил полковник Сукчай.

«Система карточек должна привить иностранцам понимание, как им следует жить на Пхукете», – добавил он.