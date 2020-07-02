Bangkok Airways возобновила рейсы с Пхукета на Самуи и в Бангкок

Авиакомпания Bangkok Airways возобновила рейсы по маршрутам Бангкок – Пхукет – Бангкок и Самуи – Пхукет – Самуи.

Новости Пхукета

2 Июля 2020, 02:11 PM

Рейсы на Самуи выполняются самолетом ATR72-600. Фото: Anna Zvereva

Рейс из Бангкока вылетает из Suvarnabhumi ежедневно в 10:00 утра с прибытием на Пхукет в 11:25. Обратный рейс в столицу отправляется в 12:15 и прилетает в Suvarnabhumi в 13:45. Ориентировочная стоимость билетов на сайте перевозчика – от 1,3 тыс. бат. Рейс обслуживается лайнером Airbus A319.

Ежедневный рейс с острова Самуи вылетает на Пхукет в 11:55 и прибывает на остров в 12:55. Обратный рейс отправляется в 13:30 и прибывает в 14:24. Рейс обслуживается самолетом ATR72-600. Ориентировочная стоимость билетов на сайте перевозчика – от 2,7 тыс. бат.

Также авиакомпания Bangkok Airways летает сейчас из столицы в Чианг-Май, Сукхотхай и Лампанг.







