Bangkok Airways возобновила рейсы Гонконг-Самуи

Авиакомпания Bangkok Airways возобновила полеты по маршруту Гонконг-Самуи на фоне растущего спроса со стороны гонконгских туристов на отдых в Таиланде. Первый борт прибыл 1 июля.

Новости Пхукета

8 Июля 2023, 12:14 PM

Прямые рейсы Гонконг-Самуи осуществляет только Bangkok Airways, впрочем, в аэропорту Самуи в принципе редко видят самолеты не в ливрее Bangkok Airways.. Фото: Bangkok Airways Twitter

Рейсы по маршруту Гонконг-Самуи выполняются три раза в неделю – по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость перелета бутик-авиакомпанией начинается примерно от 2,5 тыс. гонконгких долларов (11 тыс. бат) в одну сторону, включая 20 кг багажа, питание в полете и доступ в лаундж Bangkok Airways в аэропорту. Маршрут обслуживают лайнеры А319.

В течение июля билеты можно купить со скидкой в 250 гонконгских долларов, которую авиакомпания предлагает совместно с офисом Туристического управления Таиланда (ТАТ) в Гонконге. Предложение распространяется на перелеты с датами до конца 2023 года, но лимит мест – всего 1000 на всю промо-кампанию.

Bangkok Airways является владельцем и оператором аэропорта Самуи. Перевозчик является фактическим монополистом в плане воздушного сообщения с этим островом в сиамском заливе и пользуется свободой в плане установления цен. На маршруте Гонконг-Самуи предложение от Bangkok Airways – единственное.

Для сравнения, на Пхукет из Гонконга сейчас летают три гонконгские авиакомпании, предлагающие более двух десятков рейсов в неделю с разным уровнем сервиса и разными ценами. Премиальный сегмент обслуживает Cathay Pacific (цены от 11 тыс. бат в одну сторону), в среднем диапазоне работает Hong Kong Airlines (от 5,5 тыс). На сайте лоукостера Hong Kong Express есть билеты от 2 тыс. бат, но компания не предлагает ни лаунджа с бесплатным кофе в аэропорту, ни включенного в стоимость питания в полете.

Bangkok Airways в 2023 году в седьмой раз подряд была удостоена звания лучшей региональной авиакомпании Азии и всего мира по версии Skytrax. Премия вручается по результатам голосования пассажиров.