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Bangkok Airways отменила рейсы на Самуи 4 января

Авиакомпания Bangkok Airways, являющаяся владельцем и оператором аэропорта Самуи, отменила все запланированные на 4 января рейсы на остров и с острова.

Новости Пхукета

4 Января 2019, 11:46 AM

Решение о временном прекращении авиасообщения с Самуи было принято на фоне приближения к южному Таиланду тропического шторма Пабук.

«Оценив погодные условия в потенциальных зонах риска, Bangkok Airways приняла решение отменить все запланированные на 4 января полеты в аэропорт Самуи (провинция Сураттхани) и из него по соображениям безопасности», – говорится в уведомлении Bangkok Airways.

Пассажиры, купившие билеты на сегодняшние рейсы, могут поменять дату полета без каких-либо доплат и штрафов. Получить дополнительную информацию можно по телефонам 1771 и 02-270-6698.

Отметим, что Thai Airways International (THAI) не стала отменять рейсы на Самуи и в Сураттхани, однако предупредила пассажиров о возможных изменениях графика полетов. Соответствующее решение приняла и Thai Lion Air, при этом вчера (3 января) эта авиакомпании совершила несколько дополнительных рейсов в Сураттхани.

Международный аэропорт Пхукета также предупредил пассажиров о возможных изменениях графика рейсов. Представители аэропорта заверили, что участили проверки всей инфраструктуры, чтобы быть в полной готовности к шторму Пабук.

 

 

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