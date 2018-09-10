Bangkok Airways отложила запуск рейсов Пхукет-Янгон

Авиакомпания Bangkok Airways, планировавшая с ноября этого года запустить прямые рейсы с Пхукета (Таиланд) в Янгон (Мьянма) удалила соответствующий маршрут из своего календаря полетов. Информация о том, планирует ли авиакомпания все же запустить рейсы в Мьянму, пока отсутствует.

10 Сентября 2018 17:49:47

«В настоящий момент мы не можем подтвердить прямой маршрут Янгон-Пхукет. Если открытие нового маршрута состоится, мы обязательно проинформируем наших пассажиров. Пожалуйста, следите за обновлениями на странице Bangkok Airways в Facebook», – заявили корреспонденту The Phuket News в авиакомпании.

«Примите наши извинения за неудобства, в случае появления каких-либо новостей об этом маршруты мы обязательно сразу же объявим об этом на своей странице», – добавил представитель перевозчика.

Напомним, прямой маршрут Пхукет-Янгон был анонсирован в мае этого года. Вице президент Bangkok Airways Варонг Исрасена говорил тогда, что «видит большой потенциал в Мьянме».

«Если бы не видели перспектив роста бизнеса, нас бы здесь не было», – заявлял господин Исрасена.

Вице-президент Bangkok Airways указывал на растущий туристический сегмент в Мьянме и «впечатляющий рост ВВП страны».