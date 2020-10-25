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Bangkok Airways открывает три новых рейса с Пхукета

Авиакомпания Bangkok Airways сообщила о запуске прямых рейсов с Пхукета на Самуи, в Хат-Яй и Паттайю (Утапао). Полеты на первых двух маршрутах начинаются 25 октября, на третьем начнутся 27 октября.

Новости Пхукета

25 Октября 2020, 12:41 PM
Фото: Bangkok Airways

Фото: Bangkok Airways

Полеты на Самуи осуществляются по средам и воскресеньям. Вылет с Самуи – в 10:10, посадка на Пхукете – в 11:10. Вылет с Пхукета – в 12:20, посадка на Самуи – в 13:15. Маршрут обслуживают самолеты ATR 72.

Полеты в Хат-Яй осуществляются ежедневно. Вылет с Пхукета – в 8:40 утра, посадка в Хат-Яе – в 9:45. Вылет из Хат-Яя – в 10:25, посадка на Пхукете – в 11:30. Маршрут обслуживают самолеты ATR 72.

Полеты в Паттайю (Утапао) осуществляются по вторникам, четвергам и субботам. Вылет с Пхукета – в 12:10, посадка в аэропорту Утапао – в 13:50. Вылет из Утапао – в 14:20, посадка на Пхукете – в 16:00. Маршрут обслуживают самолеты ATR 72.



 

 

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