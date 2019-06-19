Bangkok Airways названа лучшей региональной авиакомпанией мира

Skytrax опубликовал ежегодный рейтинг лучших авиакомпаний мира по мнению пассажиров. Авиакомпания Qatar Airways была признана лучшим воздушным перевозчиком планеты, THAI Airways сохранила свое место в первой десятке, а Bangkok Airways путешественники назвали лучшим региональным перевозчиком.

Новости Пхукета

19 Июня 2019, 11:48 AM

Фото: D.G. Bouma / Wikimedia Commons

Церемония вручения ежегодных премий Skytrax World Airline Awards 2019 прошла накануне (18 июня) на международном авиасалоне в Ле-Бурже. Первая десятка лучших авиакомпаний мира 2019 года выглядит следующим образом:

1. Qatar Airways;

2. Singapore Airlines;

3. ANA All Nippon Airways;

4. Cathay Pacific;

5. Emirates;

6. EVA Air;

7. Hainan Airlines;

8. Qantas Airways;

9. Lufthansa;

10. THAI Airways.

Bangkok Airways в глобальном рейтинге заняла 17 место, AirAsia – 20 место. Лучший результат среди российских авиаперевозчиков показал «Аэрофлот», занявший 22 строчку в глобальном топе и первую среди авиакомпаний Восточной Европы.

Как уже говорилось выше Bangkok Airways также была признана лучшей региональной авиакомпанией. В свою очередь, AirAsia была названа лучшим бюджетным перевозчиком в Азии и во всем мире. При этом AirAsia X, фигурирующая в рейтингах Skytrax отдельно, заняла пятую строчку в списке лучших лоукостеров мира, вторую строчку в списке лучших лоукостеров Азии и вторую же строчку в рейтинге дальнемагистральных перевозчиков.

Лучшие бортпроводники, согласно рейтингу Skytrax, сейчас у Singapore Airlines, при этом THAI Airways в этом рейтинге заняла четвертое место, а Bangkok Airways – 15 позицию. AirAsia также попала в первую двадцатку, расположившись на 18 строчке.

Самые чистые салоны – у самолетов тайваньской EVA Air (Bangkok Airways и THAI Airways заняли 18 и 19 места соответственно). Лучшие развлечения на борту – у Emirates (THAI Airways на 14 месте, «Аэрофлот» на 16 месте). Лучшим персоналом отличилась South African Airways, тогда как THAI Airways стала первой по этому показателю в Азии.

Самое высокое качество сервиса в аэропортах – у ANA All Nippon Airways. Вторая в мире по этому показателю – THAI Airways (Bangkok Airways – на 13 месте).

Лучший первый класс в мире – у Singapore Airlines (THAI Airways на 13 позиции), лучший бизнес-класс – у Qatar Airways (THAI Airways на 7 месте), лучший эконом – у Japan Airlines (THAI Airways на 4 месте).