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Банда подростков напала на мужчину в новогоднюю ночь

Полиция продолжает расследование нападения на 40-летнего Роми Навио, избитого пхукетскими подростками в ночь на 1 января.

Новости Пхукета

5 Января 2018 09:46:55

Нападение на Роми Навио на записи с камеры видеонаблюдения.
Нападение на Роми Навио на записи с камеры видеонаблюдения.

Нападение на Роми Навио произошло около 1:00 ночи 1 января в Вичите и было заснято камерами уличного видеонаблюдения. В настоящий момент четверо из нападавших уже добровольно явились в полицию. Поиск остальных продолжается.

«3 января четверо подозреваемых явились в полицейский участок Вичита и передали себя в руки полиции. Всем им по 18 лет. Их имена – Наттавут Пликкхин, Саран Мыанкла, Панурут Судпангьянг и Каджорн Райа. Они сознались в нападении на господина Навио, который наполовину таец и наполовину филиппинец», – заявил «Новостям Пхукета» заместитель начальника полиции Вичита подполковник Наронг Лаксалавимон.

Подполковник Лаксалавимон в общих словах пересказал события 1 января со слов подростков.

«Они заявили сотрудникам полиции, что оказались на месте происшествия, пытаясь спрятаться от членов другой банды. Неожиданно появился господин Навио и что-то им сказал. Они утверждают, что затем он толкнул одного из членов банды, а сын господина Навио нанес удар бейсбольной битой, после чего они применили силу в ответ», – заявил подполковник Лаксалавимон. Версию господина Навио офицер не привел.

После предъявления обвинений в причинении телесного вреда подростки были отпущены под залог. По соответствующей статье им может грозить до месяца тюрьмы и/или штраф в размере 1000 бат. Господин Навио в настоящий момент находится в больнице. Врачи зафиксировали у него перелом носа и лицевых костей. Поиск других членов банды продолжается.

«Пока что мы предъявили обвинения только в причинении телесного вреда, однако, не исключено и предъявлений обвинений по другим статьям, поскольку расследование дела не завершено», – заявил заместитель начальника полиции Вичита.

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