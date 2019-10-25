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Бан-Дон в Таланге останется без воды 28 октября

Пхукетский офис Управление водоснабжения (PWA) сообщил о том, что часть тамбон Тхепкрасаттри в округе Таланг останется без воды в понедельник, 28 октября.

25 Октября 2019, 12:20 PM
Фото: PWA

Фото: PWA

Отключение водоснабжения в части Таланга связано с работами на магистральной линии водопровода в Бан-Доне. Водоснабжение будет отключено в 9:00 и возобновлено после окончания работ.

В уведомлении PWA указывается, что в связи с проведением работ без воды в понедельник останутся дома и офисы на участке непосредственно от самого поселка Баан-Дон до поселка i-Leaf Prime Thalang, расположенного дальше на северо-восток по трассе 4030.

Пхукетский офис PWA приносит извинения за возможные неудобства, телефоны для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.

 

 

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