Бан-Дон в Таланге останется без воды 28 октября

Отключение водоснабжения в части Таланга связано с работами на магистральной линии водопровода в Бан-Доне. Водоснабжение будет отключено в 9:00 и возобновлено после окончания работ.
В уведомлении PWA указывается, что в связи с проведением работ без воды в понедельник останутся дома и офисы на участке непосредственно от самого поселка Баан-Дон до поселка i-Leaf Prime Thalang, расположенного дальше на северо-восток по трассе 4030.
Пхукетский офис PWA приносит извинения за возможные неудобства, телефоны для справок – 076-319173, 082-7901634 и 1662.