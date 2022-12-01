Балльную систему штрафов за ПДД обещают ввести в Таиланде с января

Власти Таиланда в очередной раз вернулись к идее балльной системы штрафов за нарушения правил дорожного движения. Причем не просто вернулись, а назвали конкретную дату, когда она должна заработать – 9 января 2023 года. Вместе с ней заработает и система «электронных штрафов».

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Ввод балльной системы штрафов анонсировал 1 декабря лично глава Королевской полиции Таиланда (RTP) Дамронгсак Киттипрапат, пишет Bangkok Post. На мероприятии для прессы он в общих чертах обрисовал концепцию, которая принципиально не отличается от того, что предлагалось на протяжении последних лет, но так и не было реализовано. Информация о проекте была опубликована и на странице полиции в Facebook.

По новой системе каждый водитель будет получать на год 12 баллов, а нарушения ПДД будут уменьшать их изначальное количество на определенное число от одного до четырех в зависимости от тяжести правонарушения в глазах тайских властей. При исчерпании баллов до нуля действие водительских прав нарушителя будет приостанавливаться на 90 дней.

Балльная схема, как и предлагалось ранее, должна быть совмещена с электронной системой электронной регистрации нарушения и штрафов. Без нее учет нарушения и, соответственно, баллов будет невозможен. В качестве партнеров по технологической составляющей в проекте участвуют National Telecom PLC и банк Krungthai.

Списываться баллы будут за 20 нарушений разных типов, разбитых на четыре категории. Также предусмотрено списание баллов за несвоевременную оплату других штрафов.

Система списания баллов:

1 балл: превышение скорости; езда без шлема; езда с не пристегнутым ремнем; отказ пропустить пешехода на переходе, использование мобильного телефона за рулем; отказ уступить дорогу скорой помощи; езда по тротуарам; езда без номеров или с не читаемыми номерами; просрочка оплаты транспортного налога и прохождения техосмотра; неуверенное вождение.

превышение скорости; езда без шлема; езда с не пристегнутым ремнем; отказ пропустить пешехода на переходе, использование мобильного телефона за рулем; отказ уступить дорогу скорой помощи; езда по тротуарам; езда без номеров или с не читаемыми номерами; просрочка оплаты транспортного налога и прохождения техосмотра; неуверенное вождение. 2 балла: игнорирование сигналов светофора; намеренная езда против потока транспорта; езда без прав.

игнорирование сигналов светофора; намеренная езда против потока транспорта; езда без прав. 3 балла: оставление места ДТП; безответственное вождение; вождение в неадекватном физическом состоянии.

оставление места ДТП; безответственное вождение; вождение в неадекватном физическом состоянии. 4 балла: вождение в состоянии алкогольного опьянения; вождение в состоянии наркотического опьянения; вождение с созданием угрозы для окружающих.

Таким образом пять проездов на красный свет или два вождения в пьяном виде с превышением скорости еще не будут являться основанием для обязательного лишения прав на 90 дней (водителю еще останется шанс исправиться), а шесть проездов и три пьяных вождения уже должны приводить к приостановке действия удостоверения. При этом полиции еще предстоит прояснить разницу между тремя приведенными выше степенями безответственного/опасного вождения.

При этом концепция балльной системы предусматривает возможность пополнения запаса баллов за счет прохождения тренировочных курсов в Департаменте наземного транспорта (DLT), где сдают экзамены на права. Записаться на курсы можно будет при количестве баллов меньше шести, лимит на количество бай-инов – два раза в год. Объем восполняемых баллов будет зависеть от проведенных часов тренировки, добавил глава DLT Чирут Висалачитра.

Кроме того, списанные за нарушения ПДД баллы будут автоматически восстанавливаться через год после списания или после прохождения обучения. При этом генерал Киттипрапат подчеркнул, что если водитель заработает четыре приостановки действия прав за три года, то его водительское удостоверение может быть аннулировано. А при третьей приостановке, согласно публикации RTP, срок может быть не 90 дней, а более.

По мнению главы DLT Чирута Висалачитры, ввод новой системы, которая будет распространяться на все категории водительских прав, должен удерживать тайских водителей от повторных нарушений ПДД, списание баллов должен быть поводом задуматься и изменить отношение к правилам.

В публикации Bangkok Post ничего не говорится о том, что будет с водителем, пойманным за езду без прав после перебора штрафных баллов. Однако эта информация есть в публикации самой RTP: там прямо говорится, что такому водителю будет грозить до 3 месяцев тюрьмы и/или до 10 тыс. бат штрафа. Электронная система учета нарушений ПДД в данном случае должна играть критически важную роль, поскольку именно она будет фиксировать всю историю совершенных водителем нарушений.

«Вводя систему вычета баллов за [не соответствующее ПДД] поведение на дороге мы действуем в русле идей прозрачности и равенства, предоставляя людям возможности изменить свое поведение в лучшую сторону, предотвращая повторные нарушения в соответствии с международными стандартами снижения аварийности и создания безопасности для всех», – приводятся на странице RTP слова генерала Киттипрапата.

В графических материалах, выпущенных к пресс-конференции, та же мысль сформирована проще: полиция хочет ужесточить контроль за соблюдением ПДД, но при этом дать нарушителям шанс вовремя исправить поведение и, получив предупреждение в виде вычета баллов, изменить отношение к вождению, начав более осознанно подходить к своей безопасности на дороге и безопасности окружающих.

Bangkok Post пишет, что больше информации о новой системе можно найти на специальном сайте Королевской полиции Таиланда, посвященном системе электронных штрафов e-ticketing. Однако эта система требует регистрации по удостоверению личности гражданина Таиланда.