Балет «Катя и принц Сиама» открыл Фестиваль танца и музыки в Бангкоке

В Бангкоке стартовал музыкальный фестиваль, который продлится до 29 сентября.

12 Сентября 2017 09:12:09

Фото: www.bangkokfestivals.com

Балет «Катя и принц Сиама» в постановке Екатеринбургского государственного академического театра оперы и балета впервые показали в Таиланде. Премьера балета состоялась в первый день 19-го Международного фестиваля танца и музыки в Бангкоке.

Как отмечает ТАСС, постановка собрала полный зал, а среди зрителей присутствовала Нариса Чакрабон, по книге которой и был поставлен балет «Катя и принц Сиама» (подробнее об истории любви Кати Десницкой и принца Чакрабона читайте здесь).

«Мне очень нравится этот балет, поскольку постановщику и хореографу удалось передать ощущение настоящего Сиама. Также прекрасно проиллюстрирована сама суть любовной истории и ее печальное окончание», – приводит ТАСС слова госпожи Чакрабон после премьеры балета.

В беседе с корреспондентом ТАСС организатор фестиваля Джаспал Сингх Уберой рассказал, что выбрал для открытия фестиваля именно этот балет, поскольку он «как нельзя лучше демонстрирует глубину связей между нашими [русским и тайским] народами». Посол России в Таиланде Кирилл Барский назвал символичным, что тайская публика увидела балет именно в год 120-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Стоит отметить, что «Катя и принц Сиама» – не единственная русская постановка в программе Международного фестиваля танца и музыки в Бангкоке. В течение сентября тайские ценители балета также могут увидеть «Золушку», «Спартака» и «Корсара». Первый балет в тайскую столицу привез Екатеринбургскй государственный академический театр оперы и балета, а два других – Башкирский государственный театр оперы и балета. Полная программа фестиваля доступна здесь.