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Бабушка из внук нашли чемодан метамфетамина в Бурираме

Семья из провинции Бурирам обнаружила около 40 тыс. таблеток метамфетамина в бесхозном чемодане, подобранном у дороги.

Новости Пхукета

18 Июня 2018 14:57:18

Фото: Surachai Piragsa / Bangkok Post
Фото: Surachai Piragsa / Bangkok Post

Как сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на полицию Бурирама, набитый наркотиками чемодан обнаружили 60-летняя местная жительница Тхави Сингвонг и ее 4-летний внук Мот. Инцидент произошел в воскресенье, 17 июня,

Согласно публикации Bangkok Post, ребенок заметил ничейный чемодан у дорожного указателя в округе Нанг-Ронг и попросил бабушку разрешить забрать его. Затем бабушка и внук прикатили чемодан домой и открыли в присутствии других домочадцев.

Внутри находились 10 свертков, каждый из которых содержал около 4 тыс. таблеток метамфетамина (яба) общей «уличной стоимостью» свыше 5 млн бат. После обнаружения наркотиков семья позвонила в полицию, и сейчас следователи пытаются установить происхождение таблеток.

По одной из версий, чемодан могли выбросить наркоторговцы, чтобы избежать ареста. По другой версии, наркотики могли быть специально оставлены у дороги, чтобы их подобрал следующий курьер в цепочке.

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Бабушка из внук нашли чемодан метамфетамина в Бурираме
Бабушка из внук нашли чемодан метамфетамина в Бурираме
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