Группа Baan Rim Pa сообщила о закрытии ресторанов Da Maurizio Beach Side и Joe’s Downstairs в Патонге на фоне окончания срока аренды земли. Расположенный рядом с ними Baan Rim Pa Patong также покинет привычное место, объединившись с Baan Rim Pa Kalim.

Новости Пхукета

25 Февраля 2020, 03:41 PM

Baan Rim Pa прощается с Патонгом. Фото: Baan Rim Pa

Как следует из письма исполнительного менеджера и директора по маркетингу Baan Rim Pa Group Сью Алтман, последним днем работы Da Maurizio Beach Side будет пятница, 28 февраля. После этого ресторан прекратит деятельность. Joe’s Downstairs закроется 31 марта, а переезд Baan Rim Pa Patong состоится 1 апреля.

«Оригинальный Baan Rim Pa открылся свыше 30 лет назад. Изначально он был расчитан на 32 гостей, но со временем вырос в ресторан на 200 посетителей. Через несколько лет открылся Da Maurizio Beach Side (изначально – Bar Ristorante). А следом, как наверное кто-то помнит, появился японский ресторан Otowa, который около 15 лет назад был переформатирован в Joe’s Downstairs. В течение всех этих лет мы были счастливы принимать гостей со всего мира. Однако времена меняются, и хотя мы неоднократно продлевали аренду земли, сейчас последний договор все же истек», – пересказала историю трех ресторанов Сью Алтман.

Ресторан Baan Rim Pa Kalim, с которым с 1 апреля объединится Baan Rim Pa Patong, находится примерно в 2 км к северу от выезда из Патонга. Заведение располагается напротив отеля Kalima Resort & Spa, который группа Baan Rim Pa открыла четыре года назад.

«Если вы там еще не были, то я могу пообещать, что это – удивительное место, где есть не только все, что было в старой, но даже больше: панорамные виды на море, бар с фортепьяно, винный погреб с богатым выбором, удивительные коктейли, исключительная Королевская тайская кухня и, конечно, наша замечательная команда, готовая окружить вас заботой», – пообещала госпожа Алтман.

Исполнительный менеджер Baan Rim Pa Group также заверила, что членские карты группы будут работать и после всех анонсированных изменений. Более того, в апреле, мае и июне скидка по ним будет составлять 25% вместо обычных 15% (после истечения этого срока скидка в 25% будет предоставляться в неделю, на которую приходится день рождения держателя карты).