Автовокзалы Пхукета возобновят работу с 5 июня

Автобусное сообщение между Пхукетом и другими провинциями будет возобновлено в пятницу, 5 июня. Соответствующее заявление сделал глава пхукетского офиса Департамента наземного транспорта (PLTO) Баньят Кантха.

Новости Пхукета

3 Июня 2020, 11:10 AM

Автовокзал Пхукета возобновит работу с 5 июня. Фото: Phuket Bus Terminal 2

В беседе с The Phuket News господин Кантха заявил, что в настоящий момент его офис ждет подтверждения возобновления автобусного сообщения от трех провинций – Наратхивата, Паттани и Ялы.

Как добавил начальник второго пхукетского автовокзала Чоп Паттасупа, в пятницу будет запущено примерно 20% от обычного количества рейсов. В частности, в первый день работы будут отправлены автобусы в Ранонг, Накхон-Сри-Тхаммарат и Хат-Яй, а также на остров Самуи. Возобновление автобусного сообщения с Бангкоком запланировано на 6 июня.

«Рейсов будет больше. Мы просто ждем подтверждения от операторов автобусных маршрутов. Полное расписание пока не утверждено», – заявил господин Паттасупа.

«Пассажиры могут получить справочную информацию по телефону 076-373193», – добавил он.

Также господин Паттасупа подчеркнул, что для совершения поездок будет необходима регистрация через сервисы Thai Chana и PhuketSmartCheck-in.

«Лицам без смартфонов нужно будет заполнить бумажную форму», – добавил он.

Также от пассажиров требуется соблюдение мер социального дистанцирования при поездках (автобусы будут заполняться не полностью). В течение всей поездки нужно будет носить маски, перед посадкой в салон у пассажиров будут проверять температуру тела.

Покупать билеты господин Паттасупа рекомендовал не в кассах автовокзала, а онлайн.

Добавим, что прибывающие на Пхукет пассажиры из большинства других провинций освобождены от необходимости самоизоляции. Исключение – пассажиры из восьми зон повышенного риска, к которым относятся Бангкок, Нонтхабури, Наратхиват, Яла, Краби, Прачинбури, Самут-Пракан и Чианг-Май. Им придется провести две недели в самоизоляции согласно распоряжению губернатора Пхукета от 29 мая.







