На Пхукете продолжает развиваться дело против местной жительницы, опубликовавшей в Facebook информацию о якобы имевшей место первой смерти от коронавируса.

Новости Пхукета

17 Февраля 2020, 12:13 PM

Автор недостоверного поста о первой смерти от коронавируса на Пхукете явилась в полицию. Фото: Phuket PR Department

Сообщение о якобы первой жертве коронавируса на Пхукете было опубликовано в Facebook пользователем под ником Конника Джампабури (Konnika Jampaburee) 27 января.

Текст публикации состоял из одной строчки: «Одна смерть в международном аэропорту Пхукета #Китайцы». К посту была приложена фотография, на которой были запечатлены медики, везущие человека к скорой помощи.

Пользователи сети трактовали публикацию как сообщение о первой смерти от коронавируса на Пхукете. Однако эта информация затем была опровергнута доктором Сутсини Саксавут, выполнявшей обязанности дежурного врача в аэропорту в день происшествия. Госпожа Саксавут пояснила, что на фотографии запечатлено оказание помощи пассажирке, у которой произошел микроинсульт. Женщину на скорой помощи отвезли в Bangkok Hospital и на следующий день выписали.

По факту публикации в Facebook было возбуждено дело в рамках тайского Закона о компьютерных преступлениях. Дело возбудили по статье о публикации недостоверной информации, нанесшей вред «третьей стороне или обществу». Соответствующая статья (статья 14, часть 1) предусматривает до пяти лет тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.

Как сообщила PR-служба пхукетской администрации, в субботу, 15 февраля, опубликовавшая снимок женщина явилась в полицейский участок Саку для дачи показаний. Кроме офицеров полиции (во главе с начальником участка) с женщиной беседовали вице-губернатор Супот Ротрыанг На-Ногкхай и господин Нирут Крабуанрат, возглавляющий в пхукетском аэропорту службу юридических и кадровых вопросов.

Официальные лица не уточнили, является ли Конника Джампабури настоящим именем автора публикации или никнеймом. При этом в сообщении PR-службы указывается, что женщина выразила сожаление о публикации непроверенной информации и удалила пост. Предъявленные ей обвинения Конника Джампабури отрицать не стала и призвала других пользователей сети не публиковать непроверенную информацию.

«Пожалуйста, перед тем как публиковать что-то в сети или делиться чужими публикациями, проверяйте их достоверность. Я никогда больше не буду так поступать, это станет мне уроком», – процитировала слова женщины PR-служба администрации Пхукета.