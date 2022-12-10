Автомобильные номера с пятью девятками продали за 45 млн в Бангкоке

Первый из двух дней бангкокского аукциона по продаже красивых автомобильных номеров ознаменовался историческим рекордом. Номерные знаки 9КК 9999 ушли с молотка за сумму в 45,09 млн бат. Впрочем, покупателем стал инвестиционный фонд, а не частное лицо.

Новости Пхукета

Департамент наземного транспорта (DLT) рекламировал декабрьский аукцион в Бангкоке (10-11 декабря) как событие, на котором будут проданы «самые красивые номера столетия». Имелись в виду знаки 9 Gor Gor 9999 – сразу с пятью девятками.

Четыре девятки любой серии стабильно уходят с молотка за суммы от 1 млн, а в данном случае еще и серия была мало того, что «го гай, го гай» (с первой буквой алфавита), но еще и с дополнительной пятой девяткой.

За номера развернулась ожесточенная борьба, в ходе которой участники аукциона сделали свыше 200 ставок. Победителем стал инвестиционный фонд Titan Capital, предложивший 45,09 млн, пишет Bangkok Post. После окончания торгов представители фонда признались, что «немного вышли из бюджета», но от номеров не отказались.

Всего в первый день аукциона (10 декабря) покупателям предлагались 64 комплекта номерных знаков. Во второй день (11 декабря) на торги будут выставлены еще 237 комплектов.

Предыдущий национальный рекорд на аукционе был установлен в 2020 году, когда DLT продал бангкокские номера 8 Gor 8888 за 28,1 млн бат.

Пхукетские аукционы, как правило, собирают порядка 25 млн бат за все лоты вместе взятые, а самые дорогие номера продаются за 1-1,5 млн бат. Так, в частности, было в прошлом году, когда на Пхукете продали номера Khor Ngor 9999 за 930 тыс. В 2021 году самыми дорогими стали номера Khor Kor 9999 за 1,42 млн.

Средства от продажи номеров передаются Фонду дорожной безопасности, который, в частности, оказывает помощь людям, получившим тяжелые травмы в результате аварий на дорогах. В 2021 году аукционы в Таиланде суммарно принесли фонду 325 млн бат.