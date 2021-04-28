Автомобильное сообщение Пхукета с материком закроют на ночное время

Все мосты, соединяющие Пхукет с материком (технически их три) отныне будут закрыты для движения с 23:00 и до 5:00. Причин закрытия – усталость медицинского персонала, осуществляющего проверку водителей и пассажиров на короноавирус. Решение было принято Комитетом по эпидемиологии 27 апреля.

28 Апреля 2021, 02:49 PM

Фото: PR Phuket

Как объявил вице-губернатор Пияпонг Чувонг, исключение будет сделано лишь для автомобилей транспорта, перевозящего необходимые грузы и товары или оказывающего необходимые услуги. То есть без утренних поставок пхукетские магазины не останутся.

«Контрольно-пропускной пункт Тха-Чат-чай работает круглосуточно, наши сотрудники измотаны, а поток транспорта через КПП в ночное время незначительный. Чтобы улучшить условия работы на КПП, мы приняли решение закрывать его на ночь. Впрочем, мы исключили из этого правила транспорт, предназначенный для перевозки необходимых грузов и оказания необходимых услуг. Соответствующие водители должны заранее подать заявление на проезд, о чем мы уже известили операторов таких компаний», – заявил вице-губернатор Чувонг.

Вице-губернатор пояснил, что официального приказа о закрытии проезда в ночное время еще не выпущено.

«Официальное распоряжение выйдет в течение одного-двух дней. Я просто хочу проинформировать людей, чтобы они могли подготовиться», – добавил господин Чувонг.

«Закрытие в ночное время продлится около двух недель, мера не будет долгосрочной», – добавил он.

Также Комитетом по эпидемиологии было принято решение сократить разрешенное число участников массовых мероприятий с 50 до 30 человек «за исключением совещаний официальных лиц или традиционных церемоний, таких как похороны, которые могут проходить при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности и при наличии разрешения от властей».

«В ходе встречи прозвучал вопрос о празднованиях тех или иных событий. Я хочу отметить, что празднования относятся к запрещенным мероприятиям независимо от числа участников», – заявил вице-губернатор, не уточнив, имеет ли это решение статус приказа.

Третьим пунктом был вопрос о петушиных боях. Один из операторов «птичьих рингов» поинтересовался, могут ли заводчики использовать инфраструктуру для тренировки птиц. Ответ был отрицательным.

«Также я хочу подчеркнуть упомянутый еще в первом приказе запрет на употребление спиртных напитков в общественных местах. В приказе мы привели лишь один пример – пляжи. Но следует понимать это концепцию «общественного места» в целом. Мы имеем в виду все общественные места, которые могут быть в приказе и не перечислены», – пояснил вице-губернатор Чувонг.

«Вопрос открытия образовательных учреждений будет обсуждаться позже», – добавил он.