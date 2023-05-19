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Автомобиль загорелся во время утреннего дождя в Раваи

Пожарная служба муниципалитета Раваи оперативно потушила автомобиль, загоревшийся утром 19 мая у тайской школы на шоссе Wiset Rd. к югу от развязки Chalong Circle. Работать пожарным пришлось под дождем.

Новости Пхукета

19 Мая 2023, 05:24 PM
Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Автомобиль загорелся у школы РРАО к югу от Кольца Чалонга. Фото: Rawai Fire Department

Сообщение о загоревшейся машине поступило на пульт дежурного в 9:07 утра. В качестве места происшествия была указана школа PPAO Mueang Phuket School, находящаяся на Wiset Rd. у южного въезда в тоннель в Чалонге.

Для того, чтобы справиться с ситуацией, хватило минимальных сил. Прибывший по вызову пожарный расчет просто залил водой дымившийся двигатель автомобиля, после чего угроза была устранена.

На фотографиях с места событий не видно открытого горения, значительных повреждений автомобиль не получил. О пострадавших не сообщалось.

Муниципальная пожарная служба Раваи не сообщила, что могло стать причиной инцидента. Случай произошел в зоне ответственности полиции Чалонга.

 

 

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