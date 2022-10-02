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Автомобиль загорелся после ДТП в тамбоне Чернг-Талей

В тамбоне Чернг-Талей автомобиль под управлением гражданина Швеции загорелся после аварии и был почти полностью уничтожен огнем. Водитель сломал правую руку, но все же вовремя покинул машину, благодаря помощи одного из очевидцев. 

Иккапоп Тхонгтуб

2 Октября 2022, 06:44 PM
Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Автомобиль загорелся после аварии на Cherng Talay – Baan Don Rd. Водитель госпитализирован с переломом, но без ожогов. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Воравут Сенсоб из полиции Чернг-Талей получил сообщение о ДТП на дороге Cherng Talay – Baan Don Rd. около 15:30 воскресенья, 2 августа.

Авария произошла у въезда на Soi Pasak 1, где следовавший на север-восток седан MG вылетел с проезжей части, сбил два дорожных знака, повалил столб с вывеской отеля, а затем загорелся.

Пожарным потребовалось 20 минут на тушение машины, за это время огонь успел распространиться по всему салону, фактически уничтожив его и двигатель.

В момент аварии за рулем MG находился 46-летний Кристоффер Маттиас Ханс Оттоссон, сломавший в результате столкновения правую руку (также полиция отметила у него кровотечение из носа). Сотрудники муниципальной службы спасения доставили мужчину в больницу Thalang Hospital.

Полиция не привела приблизительной оценки материального ущерба и не сообщила, какие обвинения могут быть предъявлены господину Оттоссону. Как правило в таких случаях применяется статья об опасном вождении, повлекшем за собой ущерб собственности других лиц и/или государства.

 

 

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